Carrefour stoppt in Frankreich Verkauf von PepsiCo-Produkten

Paris (Reuters) - Der Supermarktkonzern Carrefour verbannt PepsiCo-Produkte in Frankreich aus seinen Regalen.

Der zweitgrößte Einzelhändler in Europa teilte am Donnerstag mit, wegen des Preiskampfes mit dem US-Getränke- und Lebensmittelkonzern Produkte wie Pepsi, Lay's und 7up nicht mehr zu bestellen. Ab sofort würden Regale mit PepsiCo-Produkten in Frankreich mit dem Hinweis versehen: "Wir verkaufen diese Marke aufgrund inakzeptabler Preiserhöhungen nicht mehr." PepsiCo war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Im vergangenen Jahr hatten Lebensmitteleinzelhändler in mehreren Ländern wie Deutschland und Belgien angekündigt, Waren von Konsumgüterunternehmen aufgrund von Preiserhöhungen nicht mehr zu ordern.

