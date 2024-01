EVOTEC - Kurssturz nach CEO-Wechsel! Wie geht es weiter?

Evotec SE - WKN: 566480 - ISIN: DE0005664809 - Kurs: 17,270 € (XETRA)

Werner Lanthaler tritt als CEO von Evotec überraschend zurück, was den Aktienkurs heute auf Talfahrt schickt. Welche Hintergründe dies haben könnte, griff Analyst Sascha Gebhard heute früh vorbörslich bereits auf. Jetzt sind die ersten Reaktionen im Kassahandel da und wir werfen einen Blick auf die aktuelle charttechnische Verfassung der Evotec-Aktie.

Zu viel Unsicherheit für neue Käufe?

Hier sieht es für Anleger in der Evotec-Aktie gar nicht gut aus. Die Aktie steckt bereits seit Ende 2021 in einem Bärenmarkt. Hier konnte sich der Kurs im vergangenen Jahr zwar stabilisieren, im Schwerpunkt lief die Aktie jedoch größtenteils seitwärts. Darüber hinaus sieht der Kursverlauf eher korrektiv und nicht impulsiv aus. Man könnte von einer bärischen Flagge im Abwärtstrend sprechen.

Mit Blick auf diese Ausgangslage ist die jüngste Entwicklung nicht ideal. Die Unsicherheit steigt, sowohl unternehmerisch als auch auf Seiten der Investoren. Momentan gibt es viele Fragezeichen, die neues Kaufinteresse fernhalten könnten. Setzt sich das charttechnische Bild durch, wären in den nächsten Wochen sogar Abgaben auf 11,28 EUR möglich. Dafür müsste die aktuelle Flagge nach unten durchbrochen werden.

Auf diesen Support kommt es jetzt an!

Alternativ zu diesem Szenario wird zwar der Bereich bis hin zu ca. 14,80 EUR getestet, kann jedoch erfolgreich verteidigt werden. In diesem Fall wäre eine kurzfristige Erholung in Richtung 22,50 EUR möglich. Der dort beginnende Widerstandsbereich müsste jedoch erst einmal geknackt werden, um langfristig weiteres Aufwärtspotenzial freizumachen.

Fazit: Gänzlich chancenlos sind die Käufer in der Evotec-Aktie nicht. Kurzfristig aber ist Vorsicht geboten. Die Risiken haben wieder zugenommen, auch mit Blick auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends in Richtung 11,28 EUR. Wichtig wird in den nächsten Tagen sein, ob im Bereich des Supports ohne bei 15,50-14,80 EUR genug Kaufinteresse für eine Stabilisierung aufkommt.

