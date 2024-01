GNW-Adhoc: XBiotech beginnt mit dem Bau der neuen F&E-Anlage auf seinem 19 Hektar großen Campus

^AUSTIN, Texas, Jan. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. gab heute sein

Vorhaben bekannt, seinen Campus-Hauptsitz durch eine neue, moderne Forschungs- und Entwicklungsanlage zu erweitern. XBiotech erhielt die Genehmigung der Stadt Austin für die Aushubarbeiten zur Standort- und Bodenvorbereitung, die voraussichtlich im ersten Quartal 2024 beginnen werden. Das vierstöckige Gebäude, das nahe der bestehenden, gut 4.270 m(2) großen Fertigungs- und F&E-Anlage errichtet werden soll, wird die für die geplante Vermarktung des unternehmenseigenen Natrunix-Rheumatologieprogramms nötige Infrastruktur bieten. Die neue, mehr als 4.270 m(2) große Anlage soll für klinische und medizinische Abläufe genutzt werden. Zudem werden neben den Vermarktungsteams sogar Nasslabore darin untergebracht sein, die insbesondere zur Durchführung der laufenden Programme rund um Infektionskrankheiten dienen werden. Unter Berücksichtigung des Bestrebens von XBiotech, die Wälder auf dem 19 Hektar großen Campus zu erhalten, wird eine Tiefgarage errichtet, um weniger Areal zu verbauen und die Umweltauswirkungen des neuen Gebäudes möglichst gering zu halten. John Simard, Präsident und Geschäftsführer von XBiotech, kommentiert dies wie folgt: ?Wir freuen uns, mit den Bauarbeiten einer einzigartigen, bemerkenswerten F&E-Einrichtung zu beginnen. Diese wird unsere bestehenden Tätigkeiten im Bereich der Fertigung sowie der Forschung und Entwicklung durch erhebliche Betriebskapazitäten erweitern und den Campus zu einem der leistungsstärksten Biotechnologiebetriebe in Texas machen." Über XBiotech XBiotech ist Pionier bei der Entdeckung und Entwicklung zielgerichteter Antikörper auf Basis seiner True Human(TM)-Technologie. Die Mission des Unternehmens besteht darin, die Entdeckung und Vermarktung von Antikörper- Therapien neu zu erfinden. Hierfür bietet es eine robuste Pipeline rein natürlicher menschlicher Antikörper zur Behandlung schwerer Erkrankungen, beispielsweise entzündlicher Erkrankungen wie rheumatologische Erkrankungen, Infektionskrankheiten, kardiovaskuläre Erkrankungen und Krebs. XBiotech verfügt über mehrere Kandidatenprodukte, unter anderem Natrunix. Die aktuell von XBiotech entwickelten True Human-Antikörper werden von einzelnen Spendern geklont, die eine natürliche Immunität gegen bestimmte Zielerkrankungen aufweisen. Dadurch soll unübertroffene Sicherheit und Wirksamkeit gewährleistet werden. Die Campus-Headquarters von XBiotech sind nur wenige Minuten vom Stadtzentrum von Austin entfernt und umfassen GMP-Produktionsanlagen, Forschungs- und Testlabors, Einrichtungen zur Erforschung von Infektionskrankheiten sowie Qualitätskontrolle und klinische Abläufe. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xbiotech.com (http://www.xbiotech.com/). Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu Überzeugungen und Erwartungen des Managements, die erheblichen Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten in Bezug auf die Prognose künftiger Ergebnisse und Bedingungen behaftet, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen projizierten Aussagen abweichen können. Diese Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen den Angaben, die im Abschnitt ?Risikofaktoren" in einigen unserer SEC-Berichte aufgeführt sind. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung spiegeln den Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung wider. Wir übernehmen keine Verpflichtung, unsere zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, die nach dem Datum dieser Pressemitteilung eintreten. Kontakt Wenyi Wei wwei@xbiotech.com (mailto:wwei@xbiotech.com) Tel.: 737-207-4600 Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/968ca9bd-c3d8-4d69-b6a2- e50d09e55be0 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e2513789-6111-4068-9277- adc8b9acd0ce °