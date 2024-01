AKTIE IM FOKUS: Redcare Pharmacy auf Tradegate stark nach Analystenhochstufung

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung der Berenberg Bank hat am Freitagmorgen die Rally bei Redcare Pharmacy wieder angetrieben. Im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate wurde die Aktie der Online-Apotheke 3,5 Prozent über ihrem Xetra-Schlusskurs gehandelt. Zuletzt war die Aktie, die 2023 die größten Kursgewinne innerhalb der drei bedeutendsten Indizes der Dax -Familie erzielt hatte, etwas von ihrem Vorweihnachtshoch zurückgekommen.

Im vergangenen Jahr hatte sich der Redcare-Kurs in etwa verdreifacht, doch damit könnte die Rally nach Berenberg-Ansicht noch nicht zu Ende sein. Mit einem Kursziel, das auf 190 Euro erhöht wurde, sieht Analyst Gerhard Orgonas auf dem aktuell höchsten Niveau seit zwei Jahren noch annähernd die Hälfte an Kurspotenzial. Seiner Ansicht nach ist es wahrscheinlich, dass im ersten Quartal endlich E-Rezepte online eingelöst werden können. In Verbindung mit den anhaltenden Marktanteilsgewinnen, steigenden Margen und dem Mittelzufluss durch rezeptfreie Medikamente dürfte dies die Aktie deutlich nach oben treiben./tih/jha/