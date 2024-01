QUANTUMSCAPE - Durchbruch beim "Superakku"? Aktie mit +43%-Rally

QuantumScape Corp. Reg. Shares Cl.A DL -,0001 - WKN: A2QJX9 - ISIN: US74767V1098 - Kurs: 9,300 $ (NYSE)

Wichtige Tests der Feststoffbatterie des US-Start-ups Quantumscape, dessen größter Anteilseigner Volkswagen ist, liefern jetzt beeindruckende Ergebnisse. Das zur Volkswagen Group gehörende Batterieunternehmen Powerco in Salzgitter hatte über mehrere Monate hinweg die Akkus in den Batterielaboren getestet und liefern anscheinend überzeugende Testergebnisse, die Powerco-Chef Frank Blome als "Meilenstein auf dem Weg zur Serienfertigung der Feststoffzelle" bezeichnet (Quelle: golem.de).

Vielversprechende Testergebnisse

Demnach gelingen mit dem Prototypen von Quantumscape und VW mehr als 1000 Ladezyklen, was aufsummiert einer Lebensdauer von etwa 500.000 gefahrenen Kilometern entspräche. Generell sind Feststoffzellen das große Ziel in der Elektromobilität, die versprechen höhere Reichweiten, mehr Sicherheit und kürzere Ladezeiten.

Die Aktie von Quantumscape konnte im gestrigen Handel in New York in der Spitze um 54 % zulegen und beendete den Handel mit einem Plus von 43 %. Noch im November hatte das Papier das Allzeittief aus dem Jahr 2022 getestet.

Nicht zu vergessen ist die massive Kritik an Quantumscape: Im Frühjahr 2021 hatte der Shortseller Scorpion Capital aus New York schwere Vorwürfe erhoben und die Glaubwürdigkeit des Unternehmens in Frage gestellt. Die Angaben zum Stand der Technologie seien "übertrieben, irreführend oder schlichtweg erlogen" (Quelle: businessinsider.de).

Trendwende bei der Aktie?

Die Quantumscape-Aktie ist ein hochspekulatives Vehikel und musste seit Anfang 2021 massive Kursverluste erleiden. Ein Ausbruchsversuch unter das Allzeittief bei 5,11 USD scheiterte Ende November, dort startete eine Kurserholung. Mit der gestrigen Rallybewegung wachsen jetzt die Hoffnungen auf eine Trendwende.

QuantumScape-Aktie Linienchart

Zentrale Hürde als Hürde für eine Bodenbildung

Kurzfristig hat die Aktie jetzt noch Potenzial auf der Oberseite bis 11,08 und 13,76 USD. Dort bei 13,76 USD liegt eine markante Widerstandszone, die gleichzeitig den Trigger für eine langfristige Bodenformation darstellt. Mit den beiden Tiefs aus 2022 und 2023 steht ein großer Doppelboden im Raum.

Demnach würde erst eine nachhaltige Rückkehr über 13,76 USD Kaufsignale im Big Picture bringen. Dann eröffnet sich langfristiges Aufwärtspotenzial bis knapp 22 und später 40 - 43 USD. Von einem solchen Signal ist die Aktie aber noch ein gutes Stück entfernt.

Korrekturen des starken Rallyschubs finden jetzt bei 7,40 - 7,80 USD Unterstützung. Darunter drohen wieder tiefe Abgaben bis 6,40 - 6,45 USD. Rutscht das Papier allerdings wieder signifikant unter 6,13 USD zurück, droht ein neuer Test der Allzeittiefs und darunter ggf. ein massiver Abverkauf.

Fazit: Mit dem Kurssprung ist auch eine gewisse Erleichterung abzulesen, die Zweifel an der Technologie von Quantumscape scheinen zu schwinden. Die vielversprechenden Testergebnisse wecken große Hoffnungen und auch Begehrlichkeiten, einen Zeitplan für den Beginn der Serienfertigung des "Superakkus" gibt es allerdings noch nicht. Bis dahin könnte es unruhig und volatil bei der Aktie bleiben, sie ist ein hochspekulativer Wert und sollte mit Vorsicht gehandhabt werden.

QuantumScape-Aktie Chartanalyse

