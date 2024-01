Boeing: Aktie vorbörslich stark unter Druck

Auf einem Flug der Alaska Airlines mit 177 Menschen an Bord kam es in den USA kurz nach dem Start zu einem folgenschweren Vorfall, als die Seitenwand samt Fenster aus dem Passagierraum herausgebrochen war. Fluglinien zogen das betroffene Flugzeugmuster sofort aus dem Verkehr, die US-Flugaufsichtsbehörde FAA hatte für rund 170 Maschinen des Typs eine unmittelbare Überprüfung angeordnet. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, allerdings lastet der Imageschaden sichtlich auf dem US-Flugzeugbauer und verhagelt womöglich noch einen erfolgreichen Ausbruch über den kürzlich verlassenen Abwärtstrend.

Qualitätsproblem bei Boeing?

Die Negativschlagzeilen bei Boeing 737 MAX wollen einfach nicht abreißen, der Kurssturz an der Frankfurter Börse könnte das Papier empfindlich treffen und in einen zuvor überwundenen Abwärtstrend wieder hineinzwingen. Schlusskurse unterhalb von 218,97 US-Dollar würden auf fortgesetzte Konsolidierungsbereitschaft schließen lassen, Abschläge auf 205,38 und darunter in den Bereich einer Anfang November gerissenen Kurslücke zwischen 197,26 und 202,51 US-Dollar könnten demnächst bevorstehen. Spätesten um 185,26 US-Dollar sollte aber wieder eine Stabilisierung gelingen, damit nicht die Gefahr weiterer Rücksetzer zurück auf die Vorjahrestiefs bei 113,02 US-Dollar weiter zunimmt. Auf der Oberseite müsste für eine mittelfristige Signallage mit Zielen um 320,00 US-Dollar dagegen das Niveau von mindestens 278,57 US-Dollar geknackt werden. Ob dies vor den aktuellen Geschehnissen gelingt, bleibt fraglich.