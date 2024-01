Direkt zum Video auf YouTube

Der Start in die Handelswoche verläuft unspektakulär. Vor Donnerstag ist mit keinen planmäßigen wichtigen Nachrichten zu rechnen. So sind es heute auch eher neue Analysteneinstufungen, die einzelne Aktien am Markt bewegen

Boeing hat allerdings wieder mit handfesten Problemen zu kämpfen, die die Aktie vorbörslich stark belasten. Martin schaut auf die Faktenlage. Bei Evotec gibt es wichtige Nachrichten zur Zusammenarbeit mit Bristol Meyers Squibb und Jefferies hat neue Rating- und Kursziel-Updates zu Uber und Lyft veröffentlicht. Sie decken sich mit dem, was Martin schon einigen Monaten immer wieder sagt.