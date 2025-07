Der Dax hat am Mittwoch seinen Aufwärtstrend fortgesetzt und ist weiter auf Kurs zu seinem Rekordhoch. Nach wie vor blenden die Anleger die fortwährende Hängepartie im Zollstreit mit den USA aus. Nach der ersten Handelsstunde lag der Index mit 0,57 Prozent im Plus bei 23.342 Punkten.

Bankaktien gefragt

Die Titel der Deutschen Bank und der Commerzbank führten nach der ersten Handelsstunde mit einem Zugewinn von etwa 2,3 Prozent die Gewinnerliste an im deutschen Leitindex. Die Unicredit hatte am Dienstagabend mitgeteilt, dass sie ihre direkte Aktienbeteiligung an der Commerzbank und damit ihre Stimmrechte von knapp unter 10 Prozent auf rund 20 Prozent verdoppelt hat. Dazu wandelte sie gut die Hälfte der von ihr gehaltenen Finanzinstrumente in Aktien um und überholt somit den Bund als bisher größten Commerzbank-Aktionär. Der Bund hält gut 12 Prozent der Anteile an dem Dax-Konzern.

Stahlaktien im Fokus

Im zuletzt gefeierten Stahlsektor konnten sich die Anteilseigner von Salzgitter und Klöckner & Co über weitere Aufschläge von 4 und 4,9 Prozent freuen. Salzgitter hatten am Dienstag mit einem Kurssprung auf die Mitteilung reagiert, dass ein Werkstoff die technischen Anforderungen für einen Einsatz bei der Bundeswehr erfüllt, und Klöckner mit nach oben gezogen.

Rüstungswerte werden erneut gekauft

Rüstungswerte führen den stabilen Gesamtmarkt am Mittwochmorgen mit an. Papiere von Rheinmetall knackten ihren Korrekturtrend seit dem Juni-Rekord und Hensoldt nähern sich bereits wieder ihrem Höchststand.

Besonders auffällig sind allerdings die Aktien von Renk mit einem Plus von bis zu 6 Prozent. Börsianer verwiesen auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, wonach der Spezialist für Antriebs- und Steuerungstechnik alle Optionen für sein ziviles Geschäft prüft.

Ein Marktteilnehmer kann sich vor allem eine Abspaltung der Gleitlager-Fertigung vorstellen, die insbesondere im Bereich Windkraft zum Einsatz kämen. Hier spreche man andere Kunden an als in anderen Geschäftsbereichen. Die Profitabilität dieses Bereichs verdiene zudem einen Bewertungsaufschlag gegenüber der Konkurrenz. (mit Material von dpa-AFX)