EQS-News: Bastei Lübbe AG vermeldet erfolgreiches Weihnachtsgeschäft und erhöht Prognose für Geschäftsjahr 2023/2024

EQS-News: Bastei Lübbe AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Bastei Lübbe AG vermeldet erfolgreiches Weihnachtsgeschäft und erhöht Prognose für Geschäftsjahr 2023/2024



08.01.2024 / 13:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bastei Lübbe AG vermeldet erfolgreiches Weihnachtsgeschäft und erhöht Prognose für Geschäftsjahr 2023/2024



Bastei Lübbe setzt erfolgreiche Geschäftsentwicklung der Vorquartale fort

Community-Modelle und Audio-Formate sind Wachstumstreiber

Konzernumsatz erwartet zwischen 109 und 111 Millionen Euro (zuvor 100 bis 105 Millionen Euro)

EBIT-Prognose umsatzgetrieben erneut angehoben auf Bandbreite von 12,5 bis 13,5 Millionen Euro (zuvor: 10 bis 11 Millionen Euro)



Köln, 8. Januar 2024. Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte Publikumsverlagsgruppe Bastei Lübbe AG (ISIN DE000A1X3YY0) hat im Weihnachtsgeschäft die erfolgreiche Geschäftsentwicklung der Vorquartale fortgesetzt und ist weiter profitabel gewachsen. Infolgedessen erhöht die Gesellschaft trotz gesamtwirtschaftlicher und geopolitischer Herausforderungen ihre Umsatzprognose und hebt ihre EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2023/2024 erneut an.



Community-Modelle und Audio-Formate sind nachhaltige Wachstumstreiber

Insbesondere die community-getriebenen Geschäftsmodelle im Bereich des New and Young Adult Segmentes sowie das digitale Audio-Angebot verzeichnen weiterhin starkes Umsatzwachstum. Auch die Verlagsmarke Community Editions, als Spezialist für Publikationen rund um Social-Media-Künstler*innen, trägt mit dem erfolgreichen Launch des neuen Onlineshops „humble but bold“ zu der positiven Entwicklung bei. Darüber hinaus macht sich das attraktive Programm im Weihnachtsgeschäft, allem voran mit Bestsellern wie „Die Waffen des Lichts“ von Ken Follett, „Das dritte Herz des Oktopus“ von Dirk Rossmann und Ralf Hoppe sowie „Gregs Tagebuch 18“ von Jeff Kinney, deutlich bemerkbar.



Soheil Dastyari, Vorstandsvorsitzender der Bastei Lübbe AG: „Die strategische Ausrichtung von Bastei Lübbe als progressiver Vollverlag auf unterschiedliche Themenbereiche der Unterhaltung, Angebote für alle Altersgruppen und eine breite Vielfalt an Medienkanälen sowie unsere starken Standbeine im digitalen Geschäft zahlt sich aus. So haben wir nicht nur in schwierigen Zeiten Kurs gehalten – auch haben wir bei besserer Sicht weiter ordentlich Fahrt aufgenommen.“



Prognoseerhöhung für Geschäftsjahr 2023/2024

Infolge des erfolgreichen Weihnachtsgeschäfts und aufgrund des attraktiven Programms in allen Kanälen erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2023/2024 nun einen Konzernumsatz zwischen 109 und 111 Millionen Euro (Vorjahr: 100,0 Millionen Euro) gegenüber der bisher kommunizierten Umsatzprognose von 100 bis 105 Millionen Euro. Die EBIT-Prognose wird umsatzgetrieben erneut angehoben und wird nun in einer Bandbreite von 12,5 bis 13,5 Millionen Euro (Vorjahr: 7,2 Millionen Euro) erwartet. Bei der vorherigen Prognoseanhebung für das Geschäftsjahr 2023/2024 war der Vorstand von einem EBIT zwischen 10 und 11 Millionen Euro ausgegangen, gegenüber der ursprünglich kommunizierten EBIT-Prognose von 9 bis 10 Millionen Euro.



Mathis Gerkensmeyer, Finanzvorstand der Bastei Lübbe AG: „Insbesondere der im Branchenvergleich überproportional hohe Digitalanteil und der stetig wachsende Anteil an community-getriebenen Geschäftsmodellen mit treuen Leserschaften sind weiterhin starke Umsatztreiber und entwickeln sich nun noch besser als erwartet. Basierend auf dem großen Einsatz unserer Teams wachsen wir bei steigender Profitabilität und können gesamtwirtschaftliche Herausforderungen kompensieren.“



Die Quartalsmitteilung für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2023/2024 wird am 8. Februar 2024 veröffentlicht und steht ab diesem Zeitpunkt im Internet unter https://bastei-luebbe.de/de/unternehmen/investor-relations/finanzberichte zur Verfügung.



Über Bastei Lübbe AG:

Die Bastei Lübbe AG ist ein deutscher Publikumsverlag mit Sitz in Köln, der auf die Herausgabe von Büchern, Hörbüchern und eBooks mit belletristischen und populärwissenschaftlichen Inhalten spezialisiert ist. Zum Kerngeschäft des Unternehmens gehören auch die periodisch erscheinenden Romanhefte. Mit ihren insgesamt fünfzehn Verlagsmarken hat die Unternehmensgruppe derzeit mehrere Tausend Titel aus den Bereichen Belletristik, Sach- sowie Kinder- und Jugendbuch im Angebot. Im wachsenden Segment der Hardcover-Belletristik ist das Unternehmen seit vielen Jahren einer der Marktführer in Deutschland. Gleichzeitig ist Bastei Lübbe unter anderem durch die Produktion Tausender Audio- und eBooks Innovationstreiber im Bereich digitaler Medien und Verwertungskanäle.

Mit einem Jahresumsatz von rund 100 Millionen Euro (Geschäftsjahr 2022/2023) gehört die Bastei Lübbe AG zu den größten mittelständischen Unternehmen im Verlagswesen in Deutschland. Seit 2013 sind die Aktien des Unternehmens im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN A1X3YY, ISIN DE000A1X3YY0). Weitere Informationen sind unter www.bastei-luebbe.de zu finden.



Kontakt Bastei Lübbe AG:

Barbara Fischer

Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: +49 (0)221 8200 2850

E-Mail: barbara.fischer@luebbe.de