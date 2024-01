TEAMVIEWER - Die Marken sind gesetzt

TeamViewer SE - WKN: A2YN90 - ISIN: DE000A2YN900 - Kurs: 13,495 € (XETRA)

Nach drei annähernd gleichlangen Abwärtsbewegungen ausgehend von einem Rallyhoch bei 17,74 EUR konnte die Aktie von Teamviewer Ende November bei 12,72 EUR eine Bodenbildung starten. Der erste Trendwendeversuch scheiterte allerdings im Bereich des Zwischentiefs bei 14,11 EUR, eine Marke die für einen nachhaltiges Kaufsignal jetzt überschritten werden muss.

Der Kursboden muss sich noch "festigen"

Der anschließend einsetzende Abverkauf neutralisierte die Erholung. Dennoch könnte nach einem weiteren Rücksetzer in Richtung 12,50 bis 12,72 EUR eine erfolgreiche Stabilisierung an diesem Abwärtsziel erfolgen und in einen zweiten Anstieg bis ca. 14,00 - 14,15 EUR münden. Ein erfolgreicher Ausbruch über den Bereich würde für ein Kaufsignal sorgen und einen Aufwärtsimpuls bis 14,96 und 16,00 EUR nach sich ziehen können.

Sollten sich die Käufer im Bereich von 12,50 EUR dagegen nicht zeigen, dürfte die Aktie an das Supportgebiet von 11,55 bis 11,88 EUR rutschen. An dieser Stelle könnte der nächste Trendwendeversuch beginnen und damit zugleich Abgaben bis 10,80 EUR verhindert werden.

Teamviewer Chartanalyse (Tageschart)

Besucht Thomas May auch auf stock3 Terminal, werdet einer von über 50.000 Followern und erhaltet weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Bei stock3 Trademate versorgt er Euch zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und verantwortet das Musterdepot "Gehebeltes Swing-Trading".

(© stock3 2024 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)