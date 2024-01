TUI: mit sonnigen Aussichten für eine Rückkehr in den MDAX

Werbung. Inmitten von grauem Winterwetter, Schals, Mützen und Matsche kann die bloße Planung einer Reise in die Sonne schon eine wahre Wohltat sein. Haben Sie Ihren Sommerurlaub bereits geplant, vielleicht sogar schon gebucht? Wohin soll die Reise gehen? Mallorca scheint als Reiseziel dieses Jahr besonders populär. Der Reisekonzern TUI beobachtet für diesen Sommer eine höhere Nachfrage nach Mallorca-Reisen als je zuvor. Angesagt ist laut TUI auch die Türkei, Antalya rangiert auf der Liste der Lieblingsziele auf der Mittelstrecke gleich hinter Mallorca. Das Geschäft der Reiseveranstalter boomt. Lassen Sie uns deshalb die TUI-Aktie mal näher anschauen…

Die Pandemie war der Supergau für die Reisebranche. TUI musste staatliche Hilfe in Anspruch nehmen, um das Überleben der Firma zu sichern. Investoren hatten das Nachsehen: Anfang 2023 führte TUI eine Kapitalherabsetzung durch Aktienzusammenlegung durch, kurz darauf erhöhte TUI das Kapital und sammelte 1,8 Milliarden Euro bei Investoren ein. Damit verfügte der Konzern über ausreichend Kapital, um die Finanzhilfen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds zurückzuzahlen, die Eigenkapitalbasis zu stärken und den Blick wieder nach vorne zu richten.

2023 erholte sich das Geschäft deutlich, die Zahl der Gäste stieg um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dank höherer Reisepreise kletterte der Umsatz im Geschäftsjahr 2023, das am 30. September endete, um ein Viertel auf den Rekordwert von 20,7 Milliarden Euro. Unter dem Strich erwirtschaftete TUI im Geschäftsjahr 2023 einen Gewinn von 306 Millionen Euro (2022: Verlust von 277 Millionen Euro). Gut drei Viertel des Ergebnisses erzielte das Reiseunternehmen im Geschäftsbereich Urlaubserlebnisse, sprich mit Hotels, Ferienanlagen, Kreuzfahrten, Touren etc. Den Rest steuerte der Bereich Märkte & Airlines (Vertrieb, Transport etc.) bei.

Für das laufende Geschäftsjahr strebt das Unternehmen ein Umsatzwachstum von mindestens zehn Prozent an. Deutlich stärker, nämlich um mindestens 25 Prozent, will das Management das bereinigte operative Ergebnis steigern. Mit diesen Prognosen liegt TUI über den Erwartungen der Analysten. Wachstumspotenzial sehen diese vor allem in Asien und Lateinamerika. Dort ist die stark auf Europa fokussierte TUI bislang nämlich nur wenig aktiv. Zudem plant TUI, die Börsennotierung in London aufzugeben. Das würde eine Rückkehr in den MDAX ermöglichen. Risiken sind dagegen die hohe Abhängigkeit von Spanien als Reiseland, der harte Wettbewerb innerhalb der Branche und eine mögliche konjunkturelle Abschwächung.

Trotz des optimistischen Ausblicks des Unternehmens lohnt auch ein Blick auf Anlagealternativen zur TUI-Aktie. Unser Express-Zertifikat Relax ist mit einem hohen Zinskupon von 10 Prozent ausgestattet und bietet obendrein einen stattlichen Risikopuffer. So können Sie durch schöne sonnige Gedanken zur Reiseplanung nicht nur Ihre Stimmung erhellen, sondern mit unserem Zertifikat vielleicht auch Ihr Portfolio.

Möglichkeit auf 10 Prozent Zinsen, vorzeitige Rückzahlung und 50 Prozent Risikopuffer



Das DekaBank TUI Express-Zertifikat Relax 04/2030 (WKN DK1ARA) bietet die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung zum Festbetrag von 1.000 Euro inklusive Zinsen von 100 Euro pro Zinsperiode. Das Zertifikat wird vorzeitig zurückgezahlt, wenn der Schlusskurs der TUI-Aktie an einem der jährlichen Beobachtungstage auf oder über der Tilgungsschwelle notiert. Die Tilgungsschwelle liegt im März 2025 bei 100 Prozent des Startwerts und sinkt in den Folgejahren jeweils um fünf Prozentpunkte bis auf 80 Prozent im Jahr 2029. Kommt es zu keiner vorzeitigen Rückzahlung, werden am 1. April 2030 der maximal mögliche Zinsbetrag von 600 Euro plus 1.000 Euro Festbetrag ausgezahlt – allerdings nur, wenn die TUI-Aktie am finalen Bewertungstag (25.03.2030) nicht unterhalb der Barriere von 50 Prozent des Startwerts schließt.



Eine Unterschreitung der Barriere am Bewertungstag führt hingegen zu Verlusten. In einem solchen Negativszenario werden keine Zinsen gezahlt und anstelle des Festbetrags werden TUI-Aktien – deren Kurs dann niedriger ist – zu 100 Prozent des Startwerts übertragen. Zudem ist wie bei jedem Zertifikat das Emittentenrisiko zu beachten: Im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank drohen Verluste bis hin zum Totalverlust.



Die Zeichnung läuft vom 08.01.2024 bis 29.01.2024 (10 Uhr), vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung.

