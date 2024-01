Depotwert aus Trademate zieht nach Aufstufung stark an

Crowdstrike Holdings Inc - WKN: A2PK2R - ISIN: US22788C1053 - Kurs: 270,340 $ (Nasdaq)

Morgen Stanley erhöht die Einschätzung für diesen Wert von Equal-weight auf Overweight und erhöht das Kursziel von 203 USD auf 304 USD. Die Aktie reagiert auf diese Aufstufung klar positiv und liegt aktuell rund 3 % im Plus.

Dabei handelt es sich um Crowdstrike. Dieser Wert befindet sich mittels des Hebelzertifikats mit der ISIN DE000ME52SV1 seit 11. Dezember in meinem Depot "Active Trading". Bereits am 15. Dezember habe ich nach einem Anstieg des Zertifikats um 50 % das investierte Kapital aus dem Trade wieder abgezogen. Die Restposition notiert aktuell 82 % über Einstand. Das "Active Trading" ist Teil von stock3 Trademate bzw. stock3 Ultimate. Ihr könnt eines dieser Pakete 14 Tage kostenlos testen.

Die Crowdstrike-Aktie befindet sich seit Ausbildung eines Tiefs bei 92,25 USD am 10. Januar 2023 in einer starken Aufwärtsbewegung. Am 29. November brach der Wert über die obere Begrenzung dieser Aufwärtsbewegung aus und schoss anschließend auf 261,81 USD nach oben. Nach diesem Hoch vom 18. Dezember setzte der Wert auf die alte obere Begrenzung zurück. Dort drehte er wieder nach oben und springt heute mit einem Aufwärtsgap zwischen 261,64 USD und 264,99 USD über das Hoch vom 18. Dezember.

Rally kann weitergehen

Bestätigt sich der Ausbruch über 261,84 USD, dann käme es zu einem Fortsetzungssignal in der Rally seit Januar 2023. Die Aktie könnte in den nächsten Tagen und Wochen an ihr Allzeithoch bei 298,48 USD durchziehen.

Sollte der Wert allerdings unter das Tief vom 3. Januar 2024 bei 238,61 USD abfallen, dann würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. Abgaben in Richtung 205 USD müssten dann einkalkuliert werden.

Fazit: Der Chart von Crowdstrike ist klar bullisch. Die Rally kann noch anhalten.

Crowdstrike Holdings - Aktie

(© stock3 2024 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)