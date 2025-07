Dax niedriger erwartet - SAP im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten.

Am Montag hatte er kaum verändert bei 24.307,80 Punkten geschlossen. Für Nervosität an den europäischen Börsen sorgten die Anfang August drohenden erhöhten US-Zölle. Die Anleger an der Wall Street zeigten sich hingegen gelassen: Der breit gefasste US-Index S&P 500 und der Index der Technologiebörse Nasdaq schlossen im Plus.

Im Rampenlicht am Dienstag steht der Auftakt der deutschen Bilanzsaison mit den Geschäftszahlen von SAP und Sartorius für das zweite Quartal. Außerdem blicken Anleger auf weitere Finanzberichte wichtiger US-Unternehmen. Geplant zur Veröffentlichung sind unter anderem die Quartalsergebnisse des Getränkeherstellers Coca-Cola, des Autobauers General Motors sowie der Rüstungskonzerne Lockheed Martin und RTX.

US-Notenbankchef Jerome Powell wird zudem während einer Bankenkonferenz in Washington sprechen. Die Anleger blicken dabei vor allem auf Aussagen zum weiteren Zinskurs und zu den verbalen Attacken durch US-Präsident Donald Trump. In Europa veröffentlicht die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Umfrage zu Bankkrediten.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Montag

Dax 24.307,80

EuroStoxx50 5.342,98

EuroStoxx50-Future 5.358,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Montag Prozent

Dow Jones 44.323,07 -0,0%

Nasdaq

S&P 500 6.305,60 +0,1%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei 39.664,27 -0,4%

Shanghai 3.568,78 +0,3%

Hang Seng 25.056,73 +0,3%

