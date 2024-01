Direkt zum Video auf YouTube

Der Dax schiebt sich weiter seitwärts. Wenig Dynamik wird wohl auch den heutigen Handelstag begleiten. Starke Zugewinne konnten die Uran-Aktien gestern erzielen. Und das nicht ohne Grund. Hier gibt es wichtige Nachrichten aus Amerika.

Amazon hat einige neue Produkte und Kooperationen in Las Vegas auf der CES vorgestellt. Der Fokus liegt wohl klar auf KI. Die Aktien von Redcare Pharmacy finden sich heute am Ende des MDax wieder. Was von den Verlusten zu halten ist, ist heute Thema in der Sendung.