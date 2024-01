DAX® - Das größere Bild

Nach einem fulminanten Jahresschlussspurt tritt der DAX® seit ein paar Wochen unter dem Strich auf der Stelle. Dieses Verhaltensmuster schlägt sich inzwischen auch im Wochenbereich nieder. So zeigen die deutschen Standardwerte Respekt vor der runden 17.000er-Marke. In diesem Dunstkreis hat das Aktienbarometer Mitte Dezember eine Kerze mit markantem Docht sowie in der abgelaufenen Woche ein dreifaches „bearish engulfing“ ausgeprägt. Vor diesem Hintergrund ist eine Atempause plausibel und zudem durchaus gesund. Einen ersten wichtigen Auffangbereich definieren die ehemaligen Ausbruchsmarken bei 16.500/16.300 Punkten, die in den letzten drei Jahren in schöner Regelmäßigkeit eine Rolle spielten. Darunter markiert die 38-Wochen-Linie (akt. bei 15.923 Punkten) die nächste Unterstützung. Unter strategischen Gesichtspunkten sollten Anlegerinnen und Anleger das Oktober-Tief bei 14.630 Punkten – immerhin der Startpunkt der fulminanten Jahresendrally 2023 – im Hinterkopf behalten. Um dagegen wieder Momentum aufzunehmen, müsste der DAX® die jüngsten beiden Hochs bei 16.963/17.003 Punkten überspringen.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

