EQS-News: Bundesagentur für Arbeit beauftragt USU für Projekt TEBIT

Bundesagentur für Arbeit beauftragt USU für Projekt TEBIT



10.01.2024 / 10:15 CET/CEST

Möglingen, 10. Januar 2024 Die USU GmbH hat einen von der Bundesagentur für Arbeit (BA) ausgeschriebenen Rahmenvertrag gewonnen. Dieser umfasst die Lieferung von Softwarelizenzen für USU Service Management sowie ein Dienstleistungspaket über 48 Monate. Seit 2016 ist das System TEBIT (Technisches Bestandsführungssystem IT) zur Bestandsverwaltung bei der BA auf Basis der USU-Software Valuemation produktiv im Einsatz. Mit TEBIT wird der gesamte IT-Bestandsgüter-Lebenszyklus unterstützt. Dies umfasst auch die Dokumentation und Historisierung aller IT-Bestandsgüterdaten bezogen auf die technische Konfiguration, Einbauten, Umbauten und aller örtlichen Veränderungen (Umzüge) sowie das Management und die Zuordnung aller Preise und Vertragsdaten zu den IT-Gütern über den gesamten Lebenszyklus. Es ist eines der Schlüsselelemente für die IT-Steuerung. Um den reibungslosen und stabilen Betrieb des Verfahrens TEBIT auch zukünftig sicherzustellen, führt USU die Migration auf die neueste Software USU Service Management 5.3 inklusive zusätzlicher Module durch und erbringt weitere technische Maßnahmen und Anpassungen, z.B. um die aktuellen Sicherheitsanforderungen zu unterstützen. Dazu kommen weitere umfangreiche Pflege- und Support-Services. „Wir freuen uns über das Vertrauen unseres Kunden BA. Denn TEBIT ist das Herzstück bei der Verwaltung der kompletten IT-Infrastruktur mit organisationsweit hunderttausenden von IT-Assets, so Frank Dreher, Managing Director von USU. Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar. USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren – mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen: http://www.usu.com

