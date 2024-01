ALPHABET - Der Showdown

Alphabet Inc. (Class C) - WKN: A14Y6H - ISIN: US02079K1079 - Kurs: 144,787 $ (Nasdaq)

Die Alphabet-Aktie war im Mai vergangenen Jahres aus einem leicht aufwärtsgerichteten Trendkanal nach oben ausgebrochen und steuerte in den letzten Monaten die Hürde bei 144,16 USD an. Nach einer scharfen Korrektur im Oktober bäumten sich die Bullen in den letzten Wochen des Jahres erneut auf und erreichten das Jahreshoch ein zweites Mal.

Zwei kleine Hürden bis zum Allzeithoch

Mit dem heutigen Kurssprung wurde die 144,16-USD-Marke nach oben durchbrochen und damit das Kursziel bei 146,06 USD erreicht. Auf der Basis des letzten Anstiegs, der Mitte Dezember von 131,06 auf 143,94 USD geführt hatte, ergeben sich jedoch zwei weitere Kursziele bei 146,69 und 149,73 USD, an denen der Anstieg auf den letzten Metern vor dem Allzeithoch bei 152,10 USD doch noch unterbrochen werden könnte (grüne Projektion im Chart).

Unterbrochen heißt allerdings nicht, dass damit auch der Aufwärtstrend seit Oktober beendet wird. Dies wäre erst bei einem Abverkauf unter das Zwischentief bei 136,85 USD der Fall und dürfte eine Verkaufswelle in Richtung der 127,00-USD-Marke nach sich ziehen.

Kurze Korrekturphase wahrscheinlicher als große Trendwende

Aufgrund der Intensität des bisherigen Aufwärtstrends ist dagegen zunächst mit einer Korrektur in Richtung 142,38 und 141,10 USD zu rechnen und das Allzeithoch über diesen Umweg erreichbar. Ob es aber später in Richtung 158,00 USD überschritten werden kann, ist dennoch fraglich. Denn weiterhin hat der starke Einbruch vom Oktober bremsende Wirkung auf die Potenziale der Aktie.

Alphabet Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2024 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)