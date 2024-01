EQS-News: USU gewinnt Ausschreibung für IT-Überwachung

EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

USU gewinnt Ausschreibung für IT-Überwachung



11.01.2024 / 10:20 CET/CEST

Möglingen, 11. Januar 2024 Ein großes Systemhaus aus dem öffentlichen Sektor (der Kunde) hat die USU GmbH mit der Lieferung und Implementierung einer Lösung für das End-to-End-Monitoring (E2E) beauftragt. USU konnte sich mit dem leistungsfähigsten Gesamtpaket durchsetzen. Der Rahmenvertrag hat ein hohes 6-stelliges Gesamtvolumen. Ziel des Kunden ist die effiziente Überwachung von Verfügbarkeit und Antwortzeiten aus der Nutzer-Sicht bei einer vielfältigen und hochkomplexen IT-Infrastruktur. E2E-Monitoring ermöglicht es dem Kunden, seine Anwendungen proaktiv zu überwachen und die tatsächliche Verfügbarkeit und Performance der IT-Services zu prüfen bzw. zu dokumentieren. Über hundert Roboter simulieren das Antwortverhalten und die Performance bei den wichtigsten Prozess-Schritten und vergleichen die Messzahlen mit hinterlegten Referenzwerten – beispielsweise für das SAP-Fachverfahren. „Wir freuen uns, dass sich ein weiterer Kunde, der zuvor die Software Servicetrace APM nutzte, für uns entschieden hat. Mit unserer E2E-Monitoring-Lösung liefern wir eine zentrale Komponente für eine ganzheitliche 360-Grad-Überwachung. Denn nur wer in der Lage ist, lange Antwortzeiten oder gar Ausfälle transparent nachzuvollziehen, kann rechtzeitig gegensteuern und damit Kosten wie Risiken minimieren“, so Roland Schuch, Sales Director bei USU. Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar.

USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren – mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28). Weitere Informationen: http://www.usu.com

