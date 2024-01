IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: Lithium: Kommt 2024 das Comeback?

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: Lithium: Kommt 2024 das Comeback?

Der Lithium-Markt erlebte nach dem Boom 2022 im Folgejahr einen Absturz. Sorgen um Überangebot und der Preisverfall beim Lithium-Preis sorgten für eine schwache Entwicklung der Aktien. Doch 2024 spricht vieles für ein Comeback. Einer der möglichen Profiteure ist CleanTech Lithium.

2022 noch klappte quasi alles am Lithium-Markt. Die Preise für das Alkalimetall stiegen und die Aktien legten kräftig zu. Doch nach dem Rekordhoch im Herbst wurde kräftig Luft aus den Bewertungen gelassen und ein Abwärtstrend eingeleitet. Der Lithium-Preis verlor 2023 etwa drei Viertel an Wert. Die steigenden Zinsen waren ein Grund für diese Entwicklung. Viel wichtiger dürfte aber sein, dass im ersten Halbjahr viele Analysten aufgrund der Schwäche der Weltwirtschaft ein Abflauen der Nachfrage erwarteten.

Zumindest Letzteres hat sich nicht bestätigt und so kann man von einer Übertreibung nach unten sprechen. Insofern war 2023 das Gegenteil zu der Entwicklung 2022. Die Nachfrage jedenfalls bleibt dynamisch. Der Haupttreiber für den Lithium-Markt sind die Batterien für Elektroautos. Die Lithium-Ionen bleibt der Standard im Pkw-Markt und die Verkäufe wachsen weiter stark. So zeigte eine Analyse von Bloomberg NEF im Dezember, dass es keinerlei Anzeichen für eine Verlangsamung gibt. Vielmehr dürfte 2023 die Marke von 14 Mio. verkauften Elektroautos weltweit geknackt worden sein. Das sind 36 Prozent mehr als im Vorjahr. Dabei findet die dynamischste Entwicklung zur Überraschung vieler in den USA statt. Dank der steigenden Anzahl an Modellen und der Subventionen im Rahmen des Inflation Reduction Act der Regierung ist dieser Erdteil der am stärkste Wachsende, die Rate liegt bei etwa 50 Prozent. Die USA haben allerdings auch das größte Nachholpotenzial im Vergleich mit Europa und China; der Marktanteil von Elektroautos liegt dort gerade einmal bei 7 Prozent.

Der Pessimismus war also ausgeprägt. Und dementsprechend könnte der Sektor in diesem Jahr sein Comeback erleben. Denn schon 2025 könnte der Markt erstmals wieder in ein Angebotsdefizit rutschen, wie neueste Analysen mehrerer Banken zeigen. Das heißt: Die Nachfrage übersteigt dann das Angebot an Lithium. Dieser Trend sollte sich bis zum Ende der Dekade fortsetzen.

Denn klar ist: Nicht jedes Lithium-Vorkommen, dass derzeit entwickelt wird, kommt auch in Produktion. Und oft werden auch die Zeitpläne nicht eingehalten. Von diesen Trends sollten langfristig auch Lithium-Produzenten profitieren, die auf Qualität setzen. Das britisch-chilenische Unternehmen CleanTech Lithium will bereits 2026 den Betrieb auf seinem fortgeschrittensten Projekt in Chile - Laguna Verde - aufnehmen. Zuletzt konnte man trotz des schwierigen Marktumfelds erfolgreich eine Kapitalerhöhung umsetzen. So sammelte das Unternehmen 8 Mio. Pfund zu einem Kurs von 0,22 GBP ein.

Die Mittel reichen, um die nächsten Schritte anzugehen. So ist jetzt Bohrsaison auf den Lithium-Projekten in Chile. Zunächst wird auf Laguna Verde exploriert. Das Ziel ist es, die bestehenden Ressourcen weiter zu vergrößern. Daneben wird es nun zu Tests bei der DLE-Pilotanlage kommen, die sich auf dem Grundstück des Unternehmens in Copiapó befindet.

Mit dieser will das Unternehmen demonstrieren, dass es batteriefähiges Lithium liefern kann. 2024 will CleanTech Lithium zudem Gespräche mit potenziellen Abnehmern führen. Dafür will die Firma CleanTech noch eine Vormachbarkeitsstudie präsentieren, die bis zum Ende des ersten Quartals fertiggestellt werden soll. 2024 plant CleanTech Lithium zudem ein Listing an der australischen Börse. Die ASX ist die attraktivste und liquideste Börse im Lithium-Bereich.

Zudem unterscheidet sich CleanTech Lithium von der Konkurrenz und punktet mit einem nachhaltigen Abbau. Denn auf seinen Projekten soll das Direct Lithium Extraction-Verfahren (DLE) angewendet werden. Dabei wird die Verdunstung von Wasser verhindert und somit mit dieser auch in Chile knappen Ressource nachhaltig umgegangen. Zudem hat die chilenische Regierung schon im Frühling 2023 angekündigt, dass nur noch Projekte mit dem DLE-Verfahren genehmigt werden. Auch die Europäische Union stellt hohe Anforderungen an die Nachhaltigkeit der Lithium-Lieferkette.

