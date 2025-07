IRW-News: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel gibt die Einreichung des technischen Berichts gemäß NI 43-101 für die zuvor angekündigten ersten Ressourcen für Mann Central und Mann West bekannt

IRW-PRESS: Canada Nickel Company Inc.: Canada Nickel gibt die Einreichung des technischen Berichts gemäß NI 43-101 für die zuvor angekündigten ersten Ressourcen für Mann Central und Mann West bekannt

TORONTO, 29. Juli 2025 - Canada Nickel Company Inc. (Canada Nickel oder das Unternehmen) - https://www.commodity-tv.com/play/analysis-of-the-nickel-market-and-why-canada-nickel-has-great-potential/ - (TSX V:CNC) (OTCQB:CNIKF) gab heute bekannt, dass das Unternehmen einen unabhängigen technischen Bericht (der Bericht) gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt wurde und die erste Mineralressourcenschätzung für das Nickel-Sulfid-Projekt Mann (das Projekt Mann) unterstützt, das aus den Grundstücken Mann West und Mann Central besteht und die Lagerstätten Mann West Ni-Co-Pd-Pt und Mann Central Ni-Co-Pd-Pt umfasst - zusammen die Lagerstätte Mann.

Das Mann-Projekt befindet sich etwa 40 Kilometer nordöstlich von Timmins (Ontario) und steht zu 100 % im Besitz von East Timmins Nickel Ltd., an der Canada Nickel 80 % und Noble Mineral Exploration Inc. 20 % halten. Der Bericht enthält keine wesentlichen Abweichungen von den Ergebnissen, die in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 11. Juni 2025 und 15. Juli 2025 veröffentlicht wurden. Die Mineralressourcenschätzung für die Mann-Lagerstätten, die am 15. Juli 2025 in Kraft trat, wurde gemäß den CIM-Definitionen für Mineralressourcen und -reserven (2014) und den CIM-Best-Practice-Richtlinien für die Schätzung von Mineralressourcen und -reserven (2019) erstellt.

Mark Selby, CEO von Canada Nickel, sagte: Wir haben nun sechs von neun Ressourcen mit über 9,2 Millionen Tonnen gemessenen und angezeigten Nickelressourcen und 9,5 Millionen Tonnen abgeleiteten Nickelressourcen veröffentlicht. Drei weitere Ressourcen werden voraussichtlich bis Ende 2025 veröffentlicht. Die Größe und der Umfang der Ressourcen in Mann West und Mann Central sind deutlich größer als die ursprüngliche Ressource in Crawford und bestätigen unsere Überzeugung vom Potenzial des Nickelbezirks Timmins. Wir freuen uns darauf, das Potenzial dieses Weltklasse-Bezirks weiter unter Beweis zu stellen.

Der Bericht vom 28. Juli 2025 mit Gültigkeitsdatum 15. Juli 2025 trägt den Titel National Instrument 43-101 Mineral Resource Estimates and Technical Report on the Mann West and Mann Central Ni-Co-Pd-Pt Deposits, Mann Nickel Sulphide Project, Timmins Nickel District, Ontario, Canada (Mineralressourcenschätzungen und technischer Bericht gemäß National Instrument 43-101 für die Ni-Co-Pd-Pt-Lagerstätten Mann West und Mann Central, Mann Nickel Sulphide Project, Timmins Nickel District, Ontario, Kanada). Der Bericht wurde von Caracle Creek International Consulting Inc. für Canada Nickel erstellt und ist unter dem Emittentenprofil des Unternehmens unter www.sedarplus.com zu finden.

Qualifizierte Person

Stephen J. Balch, P.Geo. (ON), VP Exploration von Canada Nickel und qualifizierter Sachverständiger gemäß NI 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Canada Nickel Company

Die Canada Nickel Company Inc. treibt die nächste Generation von Nickel-Sulfid-Projekten voran, um Nickel für den schnell wachsenden Markt für Elektrofahrzeuge und Edelstahl zu liefern. Die Canada Nickel Company hat in mehreren Ländern die Eintragung der Marken NetZero NickelTM, NetZero CobaltTM und NetZero IronTM beantragt und arbeitet an der Entwicklung von Verfahren zur Herstellung von CO2-neutralen Nickel-, Kobalt- und Eisenprodukten. Canada Nickel bietet Anlegern Zugang zu Nickel in Ländern mit geringem politischen Risiko. Das Unternehmen verfügt derzeit über sein zu 100 % unternehmenseigenes Flaggschiffprojekt Crawford Nickel-Cobalt Sulphide im Herzen des produktiven Bergbaugebiets Timmins-Cochrane. Weitere Informationen finden Sie unter www.canadanickel.com.

Warnhinweis und Erklärung zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Informationen, die gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Informationen darstellen können. Zukunftsgerichtete Informationen umfassen unter anderem das Potenzial von Reid, die Bedeutung der Bohrergebnisse, die Möglichkeit, die Bohrungen fortzusetzen, die Auswirkungen der Bohrungen auf die Definition von Ressourcen, den Zeitpunkt und den Abschluss (sofern überhaupt) zusätzlicher Mineralressourcenschätzungen, das Potenzial des Timmins Nickel District, strategische Pläne, einschließlich zukünftiger Explorations- und Erschließungspläne und -ergebnisse, sowie Unternehmens- und technische Ziele. Zukunftsgerichtete Informationen basieren notwendigerweise auf mehreren Annahmen, die zwar als angemessen erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen könnten, gehören unter anderem: zukünftige Preise und das Angebot von Metallen, die zukünftige Nachfrage nach Metallen, die Ergebnisse von Bohrungen, die Unfähigkeit, die notwendigen Mittel zur Deckung der Ausgaben für den Erhalt und die Weiterentwicklung der Liegenschaft aufzubringen, (bekannte und unbekannte) Umweltverbindlichkeiten, allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten, Ergebnisse von Explorationsprogrammen, Risiken der Bergbauindustrie, Verzögerungen bei der Erteilung behördlicher Genehmigungen, Nichtvorliegen behördlicher oder Aktionärsgenehmigungen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und basieren auf den Meinungen und Schätzungen der Unternehmensleitung sowie den Informationen, die der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung standen. Canada Nickel lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

