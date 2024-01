Heute Morgen hat der Online-Händler About You seine Zahlen veröffentlicht. Der Umsatz war zwar rückläufig, die Profitabilität stieg jedoch. Anleger zeigten sich erfreut und griffen zu. Die Aktie liegt gegen Mittag mit über 20 Prozent im Plus bei 4,80 Euro.

Kennziffer Gemeldet Vorjahr Umsatz 551,9 Mio. EUR 554,9 Mio. EUR Ebit minus 7,4 Mio. EUR minus 59,4 Mio. EUR Ergebnis minus 10,4 Mio. EUR minus 62,0 Euro Anzahl Bestellungen 38,4 Millionen 38,2 Millionen Durchschnitt Warenkorb 56,00 Euro 55,30 Euro

About You verbesserte seine Profitabilität aufgrund einer geringeren Rabattintensität und einer disziplinierten Kostenkontrolle. Ebenfalls positiv: Die Anzahl der Bestellungen und die durchschnittliche Warenkorbgröße stiegen.

Besonders positiv: Der Free Cashflow liegt bei 93,1 Millionen Euro (Vorjahr: minus 32,8 Millionen Euro). About You verfügt damit über ausreichend Barmittel.

Der Free Cashflow spiegelt die Liquidität eines Unternehmens wider. Diese Kennzahl zeigt, wie viel Geld die Firma zur sofortigen freien Verfügung hat.

So senkte About You die Kosten

Anhand der folgenden Tabelle lässt sich gut ablesen, wo About You sparte. In den Klammern steht das Vorjahresergebnis.

Segment Summe Prozent vom Umsatz Fulfillmentkosten 112,4 Mio. EUR (VJ: 129,8) 20,4 (VJ: 23,4) Marketing 68,6 Mio. EUR (VJ: 90,7) 12,4 (VJ: 16,4) Verwaltung 21,8 Mio. EUR (VJ: 19,0) 4,0 (VJ: 3,4)

Fulfillmentkosten sind alle Kosten, die bei der Auftragsabwicklung anfallen, wie etwa für die Lagerung, Kommissionierung, Verpackung, Versand und für das Retourmanagement.

Die Marketingkosten senkte About You, indem es auf groß angelegte Marketingevents verzichtete und sich auf kleinere Marketing-Initiativen und auf die Black-Week-Kampagne konzentrierte.

Nur die Kosten für die Verwaltung sind leicht gestiegen, fallen aber mit vier Prozent des Umsatzes nicht ins Gewicht.

Fazit

About You steigerte seine Profitabilität. Den Anlegern scheint es zu gefallen. Die Aktie notiert derzeit bei 4,80 Euro und sprang über den 20 GD und den 50 GD (gleitender Durchschnitt).

Der 20 GD und der 50 GD sind übergeordnete Trendlinien. Sie sind der Durchschnittskurs der vergangenen 20 bzw. 50 Handelstage. Der 20 GD steht für den kurzfristigen Trend, der 50 GD für den mittelfristigen.

Die About-You-Aktie hat diese Trendlinien übersprungen und befindet sich einem kurz- und mittelfristigen Aufwärtstrend. Allerdings notiert die Aktie immer noch unter dem 200 GD, der den langfristigen Trend widerspiegelt und bei 5,04 Euro liegt.