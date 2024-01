SOLAREDGE - Erholung voraus?

SolarEdge Technologies Inc. - WKN: A14QVM - ISIN: US83417M1045 - Kurs: 81,010 $ (Nasdaq)

Die Solaredge-Aktie steht seit Juli 2022 massiv unter Druck. Damals scheiterte die Aktie am Widerstand bei 377,00 USD. Im August 2023 fiel der Wert aus einer großen Seitwärtsbewegung nach unten raus. Anschließend krachte er bis 02. November auf ein Tief bei 63,25 USD.

Seit diesem Tief hat sich ein Aufwärtstrend etabliert. In der Spitze kletterte der Aktienkurs zuletzt auf 103,15 USD. In den letzten Tagen fiel er aber wieder zurück. Am Dienstag und gestern testete die Aktie ihren Aufwärtstrend seit 02. November. Gestern löste sie sich mit einer weisen Tageskerze von diesem Trend.

Erholung möglich

Da der Aufwärtstrend offenbar hält, ergibt sich jetzt die Chance auf eine weitere Erholung. Dabei könnte die Solaredge-Aktie zunächst an das Gap vom 03. Januar 2024 zwischen 89,75 USD und 91,46 USD und später 103,15 USD ansteigen. Deshalb habe ich gestern eine Position in meinem Musterdepot Active Trading eröffnet. Ich habe das Hebelzertifikat mit der WKN: HS3PR2 gekauft. Wie ich die Position weiter manage, könnt Ihr mit einem 14tägigen Test von stock3 Trademate oder stock3 Ultimate erfahren. Dieser Test ist kostenlos.

Sollte die Aktie aber unter das Tief vom Dienstag bei 75,63 USD abfallen, dann könnte kurzfristig Verkaufsdruck aufkommen. Ein erneuter Rückfall gen 63,25 USD wäre möglich. Und falls die Aktie dieses Tief durchbrechen sollte, könnte es zu weiteren Abgaben gen 43,82 USD und damit zum log. 61,8%-Retracement der Rally vom Allzeittief zum Allzeithoch kommen.

Fazit: Kurzfristig besteht eine gute Chance auf eine Erholung in der Aktie von Solaredge. Der übergeordnete Abwärtstrend wäre aber immer noch intakt, wenn die Aktie die Erholungsziele erreichen würde.

(© stock3 2024 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)