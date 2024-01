Zinsausblick und Mega-Wahljahr 2024 mit Prof. Holger Graf aka @prof.goldgraf

Direkt zum Video auf YouTube

📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett: ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Quellen aus dem Video:

https://www.cnbc.com/quotes/US10Y

https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html



► Darum geht's im Video:

In unserem neuen Video mit Prof. Holger Graf sprechen wir über verschiedene wirtschaftliche Themen wie das Mega-Wahljahr 2024 – u. a. die Europawahl, die US-Präsidentschaftswahl und eine mögliche Wahl in Großbritannien. Zudem sprechen wir über die Wahl in Taiwan im Januar und zu was ein Sieg der Opposition möglicherweise führen könnte. Wir werfen einen Blick auf die aktuellen Zinsentwicklungen und Markterwartungen, insbesondere in den USA, und diskutieren politische Entwicklungen und mögliche Auswirkungen.



Timestamps:

00:00 ► Intro und Begrüßung

01:26 ► Hard und Soft Landing

06:27 ► Soft Landing in der EU?

07:47 ► Federal Funds Rate

08:40 ► Zinsausblick

14:52 ► 10-jährige US Anleiherendite

17:01 ► Mega-Wahljahr 2024

25:13 ► Verabschiedung



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/