Die Kurserholung in der zweiten Handelshälfte an der Wall Street verleiht dem deutschen Aktienmarkt am Freitag wieder Auftrieb. Der Dax schüttelte die negative Überraschung am Vortag durch US-Inflationsdaten ab und liegt gut eine Stunde nach Handelsbeginn mit 0,9 Prozent im Plus bei 16.696 Punkten.

An den Zinserwartungen habe sich nach der etwas höher als erwartet ausgefallenen US-Teuerung nichts geändert, konstatierten die Analysten der ING Bank. Nach dem gestrigen Xetra-Handelsschluss um 17:30 Uhr griffen die amerikanischen Anleger beherzt zu. Der Dow Jones lag bis dahin mit 0,7 Prozent im Minus, doch dann setzte die Gegenbewegung ein. Dank einer starken zweiten Handelshälfte beendete der Dow Jones den Handelstag mit einem Miniplus von 0,04 Prozent. Das sind gute Vorgaben für den deutschen Aktienmarkt.

Wenn Krieg profitabel ist: Rheinmetall mit neuem Rekordhoch

Nach dem Militärschlag gegen die jemenitischen Huthi-Rebellen haben Anleger am Freitag verstärkt auf Rüstungsaktien gesetzt. Die Käufe hievten die Rheinmetall-Aktie am Morgen auf ein Rekordhoch von 315,00 Euro.

Die Aussichten auf weiter steigende Kurse sind gut. Analystin Sheila Kahyaoglu von Jefferies wies in einer Studie darauf hin, dass die Ausgaben des US-Verteidigungsministeriums im Dezember auf Jahressicht um 17 Prozent gestiegen seien. Noch stärker hätten die Ausgaben für Forschung und Entwicklung in diesem Bereich zugelegt.

Die USA und Großbritannien hatten mit Unterstützung der Niederlande, Kanadas und Bahrains in der Nacht zu Freitag Stellungen der Huthi-Rebellen im Jemen angegriffen. Der Militärschlag sei eine Reaktion auf die „illegalen, gefährlichen und destabilisierenden“ Angriffe der Huthi auf Schiffe im Roten Meer und beruhe auf dem Recht der Selbstverteidigung, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die auch von der Bundesregierung mitgetragen wird. Ein Vertreter der Huthi drohte nach Angaben des Huthi-Fernsehsenders Al Massirah Al Massirah Vergeltung an.

Chinas Exporte zeigen nach schwierigem Jahr Zeichen der Erholung

Als Zeichen einer Stabilisierung des chinesischen Außenhandels sind die Ausfuhren der zweitgrößten Volkswirtschaft im Dezember gestiegen. Die Exporte legten im Vergleich zum Dezember des Vorjahres um 2,3 Prozent zu, wie die Zollbehörde in Peking am Freitag mitteilte. Der Anstieg fiel stärker aus als von Analysten im Schnitt erwartet. Nach sechs Monaten in Folge mit Rückgängen waren Chinas Exporte bereits im November wieder leicht gestiegen.

Auch die Importe legten im Dezember leicht um 0,2 Prozent zu, wie die Zollbehörde weiter mitteilte. Insgesamt war 2023 jedoch ein schwieriges Jahr für den chinesischen Handel. Unter anderem aufgrund der schwächeren globalen Nachfrage gingen die Exporte um 4,6 Prozent zurück. Chinas Importe sanken um 5,5 Prozent.

Redaktion onvista/dpa-AFX