EQS-News: USU gewinnt mit Sysmex ersten japanischen Kunden für Knowledge Management

USU gewinnt mit Sysmex ersten japanischen Kunden für Knowledge Management



16.01.2024 / 10:01 CET/CEST

Möglingen, 16. Januar 2024. Als konzernweite Wissensquelle rund um alle technischen Fragen nutzt Sysmex Corporation, mit Hauptsitz im japanischen Kobe, künftig USU Knowledge Management. Der in mehr als 190 Ländern agierende Spezialist für Laboranalysegeräte und In-Vitro-Diagnostik plant den weltweiten Einsatz der aktiven USU-Wissensdatenbank als „single source of truth“ für alle Mitarbeiter im Kundenservice (Sysmex und Business Partner). Die Tochtergesellschaft Sysmex Europe nutzt USU Knowledge Management bereits seit Jahren erfolgreich. Aufgrund der guten Erfahrungen und nach einer umfangreichen Test-Phase entschieden sich die Verantwortlichen bei Sysmex Corporation nun für die weltweite Lizenzierung, auf Basis eines SaaS-Rahmenvertrages, mit einer Dauer von 60 Monaten. Ziel ist es, Kunden aller Produkte umgehend, kosteneffizient und mit hoher Servicequalität zu unterstützen. Dafür liefert die integrierte USU-Lösungsdatenbank Expertenwissen bedarfsgerecht in allen benötigten Sprachen. Das komplexe Produktwissen steht den Mitarbeitern im Kundenservice durch eine Offline-Komponente auch vor Ort aktuell zur Verfügung. Das Migrations- und Implementierungsprojekt hat bereits begonnen. Bis Mitte 2024 soll USU Knowledge Management weltweit produktiv geschaltet werden. Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar. USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren – mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN DE 000A0BVU28).



Weitere Informationen: http://www.usu.com Kontakt USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

E-Mail: thomas.gerick@usu.com USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

E-Mail: falk.sorge@usu.com

