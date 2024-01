Boeing erholen sich etwas von Vortagesverlust

(dpa-AFX) - Die Aktien von Boeing haben sich am Mittwoch im frühen Handel ein wenig von dem Kursverfall vom Vortag erholt. Zuletzt stiegen die Papiere des US-Flugzeugbauers um 1,9 Prozent auf 204,30 US-Dollar, nachdem sie am Dienstag um fast 8 Prozent abgesackt waren und ihre Verlustserie im neuen Jahr auf rund 23 Prozent ausgebaut hatten.

Den Luftfahrtkonzern belastet weiterhin die Beinahe-Katastrophe einer Maschine des Typs 737-9 Max. Bei dem Jet war während eines Fluges am 5. Januar ein Rumpfteil herausgebrochen. Daraufhin ordnete die US-Luftfahrtbehörde an, Flugzeuge dieses Typs am Boden zu lassen. Am Mittwoch teilte die FAA mit, dass sie die ersten 40 Inspektionen der 737-9 MAX abgeschlossen habe und die Ergebnisse "gründlich überprüfen" werde./edh/he