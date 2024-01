EQS-News: DATAGROUP unterzeichnet Charta der Vielfalt

EQS-News: DATAGROUP SE / Schlagwort(e): Sonstiges

DATAGROUP unterzeichnet Charta der Vielfalt



Pliezhausen, 17.01.2024. Der IT-Dienstleister DATAGROUP hat offiziell die „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet. Mit der Unterschrift verpflichtet sich das Unternehmen, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das Vielfalt und Inklusion fördert und respektiert. Die Charta der Vielfalt ist eine Arbeitgebendeninitiative, die Vielfalt und Inklusion in Unternehmen fördern möchte. Sie hat mittlerweile mehr als 4.900 Unterstützende. Durch die Unterzeichnung der Charta der Vielfalt verpflichten sich Unternehmen und Institutionen, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von Vorurteilen ist und in dem jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter unabhängig von individuellen Merkmalen geschätzt und respektiert wird. DATAGROUP verfügt bereits über ein Arbeitsumfeld, das Talente mit den unterschiedlichsten Hintergründen anzieht und für Offenheit und Toleranz steht. Die Unterzeichnung der Charta der Vielfalt ist nun der Schritt des Unternehmens, diese gelebten Werte zu kodifizieren. Jährlich erscheint hierzu bereits der aktuelle Nachhaltigkeitsbericht des IT-Dienstleisters. „Als DATAGROUP stehen wir für Vielfalt und Offenheit. Mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt möchten wir auch auf diesem Weg ein Zeichen hierfür setzen“, erklärt Dr. Sabine Laukemann, Vorständin Personal, Organisation und Strategie. „Als Unternehmen wissen wir, wie wertvoll die unterschiedlichen Hintergründe, Fähigkeiten und Erfahrungen unserer Mitarbeiter*innen für unser Unternehmen sind - Diversität ist und bleibt Teil unseres Erfolgs.“ Über DATAGROUP DATAGROUP ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Rund 3.500 Mitarbeiter*innen an Standorten in ganz Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business-Applikationen wie SAP. Mit ihrem Serviceportfolio CORBOX ist DATAGROUP ein Full-Service-Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber deren IT-Arbeitsplätze weltweit. Als mehrheitlich familiengehaltenes Unternehmen ist soziale und ökologische Verantwortung ein Anliegen für DATAGROUP. In der DATAGROUP-Familie gibt es seit vielen Jahren mit und von Mitarbeiter*innen zahlreiche Initiativen für soziales und kulturelles Engagement, für energieeffizientes Wirtschaften und für nachhaltige Unternehmensführung. Mehr unter www.datagroup.de/esg Pressekontakt Sarah Berger-Niemann

