EQS-News: Spatenstich für Neubau des Verwaltungsgebäudes der MERKUR PRIVATBANK

EQS-News: MERKUR PRIVATBANK KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Spatenstich für Neubau des Verwaltungsgebäudes der MERKUR PRIVATBANK



17.01.2024 / 12:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PRESSEMITTEILUNG Spatenstich für Neubau des Verwaltungsgebäudes der MERKUR PRIVATBANK München, 17. Januar 2024 – Die MERKUR PRIVATBANK investiert weiter in den Standort Hammelburg. Es entsteht ein neues, modernes Verwaltungsgebäude für bis zu 170 Mitarbeiter. Dr. Marcus Lingel, Vorstandsvorsitzender und persönlich haftender Gesellschafter der MERKUR PRIVATBANK begrüßte zum obligatorischen Spatenstich zahlreiche Gäste. Neben Thomas Bold, Landrat des Kreises Bad Kissingen und Armin Warmuth, Bürgermeister der Stadt Hammelburg, waren auch Vertreter der Fa. Glöckle sowie von Wolf Architekten vor Ort. Dr. Marcus Lingel betont: „Unsere Mitarbeiter bilden den Kern unseres Erfolgs. Sie sollen sich bei uns wohlfühlen und dazu gehört natürlich ein hervorragendes Arbeitsumfeld. Deshalb bietet das neue Gebäude moderne technische Möglichkeiten und Kommunikationsflächen für die Mitarbeiter vor Ort. Momentan sind die Abteilungen noch auf verschiedene Flure verteilt. Das wollten wir unbedingt ändern, damit der Austausch untereinander einfacher wird.“ Die Einstellungsoffensive setze man unverändert fort. Aktuell sind rund 25 Stellen ausgeschrieben. „Wir positionieren uns weiterhin als attraktiver Arbeitgeber mit exzellent ausgestattetem Standort. So können wir auch junge Menschen davon überzeugen, ihre berufliche Zukunft dauerhaft hier in Hammelburg zu sehen. Uns treiben jeden Tag Werte wie Stabilität und langfristiges Wachstum an. Das gilt gleichermaßen für die Geldanlage und für das Gewinnen langjähriger Mitarbeiter.“ Für die Investitionen in den Standort Hammelburg hätten alle an einem Strang gezogen, so Dr. Lingel weiter: „Wir sind den Verantwortlichen der Stadt sehr dankbar für die gute Zusammenarbeit bei diesem Meilenstein. Innerhalb von nur eineinhalb Jahren hat die Stadt den Bebauungsplan aufgestellt und damit die Voraussetzungen für unser Projekt geschaffen.“ Bürgermeister Armin Warmuth freut sich über das Engagement der MERKUR PRIVATBANK für die Stadt Hammelburg. „Das Unternehmen ist einer der größten Arbeitgeber in Hammelburg und es macht uns stolz, dass die MERKUR PRIVATBANK weiter in den Standort investiert. Das stärkt auch die Attraktivität der Stadt als Wohn- und Arbeitsort.“ Landrat Thomas Bold schließt sich diesen Worten an und betont: „Das Vorhaben der MERKUR PRIVATBANK zeigt, wie attraktiv der Landkreis für erfolgreiche Unternehmen ist. Ich bin davon überzeugt, dass so viele angehende Fachkräfte aus der Bankenwirtschaft in der Region gehalten werden können.“ Die Höhe der geplanten Investitionen in das neue Verwaltungsgebäude beläuft sich auf mindestens 11 Mio. EUR. 140 Mitarbeiter arbeiten aktuell am Standort Hammelburg. Perspektivisch wird dort Platz für bis zu 170 Mitarbeiter geboten. Der Einzug in das neue Verwaltungsgebäude ist für das erste Quartal 2025 vorgesehen. Über die MERKUR PRIVATBANK Die MERKUR PRIVATBANK KGaA mit Sitz in München ist die einzige deutsche Bank, die gleichzeitig inhabergeführt und börsennotiert ist. Mit einer Bilanzsumme von über 3,75 Mrd. EUR gehört sie zu den größten inhabergeführten Geldhäusern Deutschlands. Die MERKUR PRIVATBANK wird seit 2005 von Dr. Marcus Lingel als persönlich haftendem Gesellschafter geführt. Rund 490 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setzen sich in den Geschäftsfeldern der Vermögensanlage und der Finanzierung (für Bauträgergesellschaften, Leasing-gesellschaften, den Mittelstand und Immobilieninvestoren) sowie im Rentenhandel mit hoher Sachkompetenz und fundierter Beratung für ihre Kunden ein. Unabhängigkeit, Partnerschaftlichkeit, gelebtes Unternehmertum mit Handschlagmentalität sowie ein langfristiges Denken zum Wohle des Kunden zeichnen das mittelständisch geprägte Unternehmen seit jeher aus. Die Aktien der MERKUR PRIVATBANK KGaA sind im Freiverkehr der Börse München im Marktsegment m:access zum Handel zugelassen. Darüber hinaus sind sie an der Frankfurter Wertpapierbörse im Marktsegment Open Market sowie an den Börsen Stuttgart und Berlin handelbar. www.merkur-privatbank.de Kontakt für Presseanfragen: Peter Jordan, Engel & Zimmermann GmbH Am Schlosspark 15, 82131 Gauting Tel.: +49 89 / 893 563 416, Fax: +49 89 / 893 984 29 eMail: merkur-privatbank@engel-zimmermann.com

17.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com