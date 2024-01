COLTENE Holding AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

COLTENE blickt trotz herausforderndem Geschäftsjahr 2023 optimistisch in die Zukunft



18.01.2024 / 06:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



COLTENE Holding AG, ein international führender Entwickler und Hersteller von dentalen Verbrauchsmaterialien und Kleingeräten, publiziert die Eckdaten zum Geschäftsjahr 2023. Der Gruppenumsatz wird voraussichtlich CHF 242,6 Mio. erreichen. Für das operative Ergebnis erwartet COLTENE eine EBIT-Marge von rund 8%. Dominik Arnold hat am 1. Januar 2024 die Position als CEO der COLTENE Gruppe angetreten. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete COLTENE einen Umsatzrückgang auf CHF 242,6 Mio. (2023: CHF 267,1 Mio.). Zu den wichtigsten Einflussfaktoren dieser Entwicklung gehörten Wechselkurseffekte gegenüber dem Euro, US-Dollar und kanadischen Dollar. Sie reduzierten den Umsatz um 4.6%. Die konjunkturelle Entwicklung hatte eine tiefere Nachfrage nach Geräten sowie ein leichter Rückgang bei den Patientenbesuchen zur Folge. Zudem zeigte sich zum Jahresende aufgrund des hohen Zinsniveaus nochmals eine deutliche Lagerreduktion bei den Händlern, insbesondere in Nordamerika, welche in dieser Höhe nicht vorherzusagen war. Das tiefere Umsatzvolumen belastete die operative Marge. Zusätzlich hat eine einmalige Veränderung im Produktemix die Bruttomarge verringert. Trotz starker Kostendisziplin rechnet das Unternehmen für 2023 entsprechend mit einer EBIT-Marge von rund 8%. Der Free Cash Flow (FCF) hingegen konnte mit rund CHF 17.5 Mio. dank eines optimierten Nettoumlaufvermögens signifikant verbessert werden. Für das Geschäftsjahr 2024 ist COLTENE dank der lancierten strategischen Projekte, einer weiteren Kostenstraffung sowie einer soliden Nachfrage von Patientenbehandlungen zuversichtlich. Dennoch bleiben die wirtschaftlichen Entwicklungen volatil. Detaillierte Informationen zum Geschäftsgang und zum Ausblick werden mit dem Jahresbericht 2023 am 8. März 2024 publiziert. Wie im September angekündigt, hat Dominik Arnold am 1.1.2024 die Nachfolge von Martin Schaufelberger als CEO der COLTENE Gruppe angetreten. Für weitere Informationen: Markus Abderhalden, CFO,

Phone +41 71 757 54 80, Mobile +41 79 436 26 22, E-Mail markus.abderhalden@coltene.com

Um regelmässig die neusten Informationen zur COLTENE Holding AG zu erhalten, tragen Sie sich bitte unter www.coltene.com ein. Finanzkalender Veröffentlichung Geschäftsbericht und

Medien- und Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2023 8. März 2024 Generalversammlung 2024 17. April 2024 Veröffentlichung Halbjahresbericht und

Medien- und Analystenkonferenz zum Halbjahresabschluss 2024 8. August 2024 Über COLTENE

COLTENE ist ein international tätiges Unternehmen für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von zahnmedizinischen Verbrauchsgütern und Kleingeräten in den Bereichen Infektionskontrolle, Zahnerhaltung und Behandlungseffizienz. COLTENE verfügt in den USA, Kanada, Deutschland, Frankreich und der Schweiz über modernste Produktionsstätten. Zudem ist COLTENE mit eigenen Verkaufsgesellschaften in den wichtigen Schlüsselmärkten wie Europa, Nord- und Lateinamerika, Japan, China und Indien präsent. Weltweit vertrauen Zahnärztinnen und Zahnärzte, DSOs, Dentalkliniken sowie Dentallabors auf die qualitativ hochwertigen Produkte von COLTENE. Die Namenaktien (CLTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen zu COLTENE und ihren Produkten finden Sie auf der Webseite www.coltene.com. Kontakt

COLTENE Holding AG

Feldwiesenstrasse 20

9450 Altstätten, Schweiz

T + 41 71 757 53 00

investor@coltene.com

www.coltene.com This written statement and oral statements or other statements made, or to be made, by us contain forward-looking statements that do not relate solely to historical or current facts. These forward-looking statements are based on the current plans and expectations of our management and are subject to a number of uncertainties and risks that could significantly affect our current plans and expectations, as well as future results of operations and financial condition. We undertake no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.

Ende der Adhoc-Mitteilung