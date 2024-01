EQS-News: Außerordentliche Hauptversammlung 2024 der mVISE AG: Zustimmung der Aktionäre für Erwerb der opcyc GmbH und Barkapitalerhöhung von bis zu 7,43 Mio. EUR

EQS-News: mVISE AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Kapitalerhöhung

Außerordentliche Hauptversammlung 2024 der mVISE AG: Zustimmung der Aktionäre für Erwerb der opcyc GmbH und Barkapitalerhöhung von bis zu 7,43 Mio. EUR



18.01.2024 / 11:22 CET/CEST

Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechten von bis zu 7,43 Mio. EUR ebenso angenommen

Hauptversammlung unterstützt Transformation der mVISE und die Strategie 2024+

Düsseldorf, 18. Januar 2024 Erwerb der opcyc GmbH Die Hauptversammlung der mVISE AG („mVISE“) hat am gestrigen Tag dem am 24. November 2023 abgeschlossenen Kaufvertrag mit der catinedo GmbH („catinedo“) über den Erwerb von 100 % der Geschäftsanteile an der opcyc GmbH („opcyc“) ihre Zustimmung erteilt. Bei einer überdurchschnittlichen Präsenz von rund 52 Prozent des Grundkapitals wurde die Einbringung der opcyc mit einer Zustimmung von knapp 79% Prozent von den Aktionären befürwortet und die erforderliche ¾ Mehrheit erreicht. Die Hauptversammlung der mVISE unterstützt damit ausdrücklich Vorstand und Aufsichtsrat bei der weiteren Transformation der mVISE und der Umsetzung der Strategie 2024+. Ralf Thomas, Vorstandsvorsitzender der mVISE AG hierzu: "Ich danke den Aktionärinnen und Aktionären für das Vertrauen, dass sie mit ihrer Zustimmung insbesondere zur Akquisition der opcyc GmbH und damit zur Strategie der kommenden Jahre zum Ausdruck gebracht haben. Wir werden im gesamten Managementteam der mVISE und der opcyc die Transformation und das künftige Wachstum der Gesellschaften weiter vorantreiben. Wir alle freuen uns sehr, diesen zukunftsweisende Weg gemeinsam zu gehen." Cedric Balzar, CFO der mVISE AG, ergänzt: "Die große Zustimmung unserer Aktionärinnen und Aktionäre ist für uns nach etwas mehr als einem Jahr der Restrukturierung besonders erfreulich. Nach den Verfehlungen bei der mVISE der vergangenen Jahre, hat die Hauptversammlung damit den eingeschlagenen Weg der Transformation eindrucksvoll bestätigt. Wir werden jetzt die notwendigen weiteren Schritte zur Umsetzung der Akquisition und Platzierung der Barkapitalerhöhung unmittelbar umsetzen." Durch den Zusammenschluss entsteht ein Unternehmen, das im Geschäftsjahr 2024 ein Konzern-EBITDA von deutlich über 2,0 Mio. EUR ausweisen könnte. Nach Ansicht des Vorstands können in Folge des Zusammenschlusses beider Unternehmen erhebliche Synergien auch im Hinblick auf das zukünftige Wachstum realisiert werden.

Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechten von bis zu 7,43 Mio. EUR ebenso angenommen Des Weiteren stimmte die Hauptversammlung ebenso mit über 78 Prozent dem Beschlussvorschlag zur Durchführung einer Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechten um bis zu 7.429.013,00 EUR zu. Die neuen Aktien sind zunächst den Aktionären der Gesellschaft im Verhältnis 20:15 zum Bezug zum Bezugspreis von EUR 1,05 anzubieten, d.h. für zwanzig (20) bestehende Aktien können fünfzehn (15) neue Aktien bezogen werden. Sofern die Bezugsrechte aus der Barkapitalerhöhung (einschließlich eines etwaigen Überbezugs) nicht ausgeübt werden, wird die Verwaltung der Gesellschaft versuchen die nichtbezogenen Aktien im Rahmen einer anschließenden Privatplatzierung bestmöglich zu verwerten. Die catinedo wird auf ihre Bezugsrechte als Bestandsaktionär zu Gunsten aller anderen Bestandaktionäre verzichten. Zudem ist eine Beteiligung der catinedo bei der anschließenden Privatplatzierung nicht geplant. Der Vorstand wird nun alle erforderlichen Schritte in die Wege leiten. Über die mVISE AG: Die mVISE ist eine „Software-Development“Manufaktur. In Entwicklungsteams mit ausgeprägtem Technologiefokus bietet mVISE den Kunden in den drei Manufakturbereichen „Entwicklung.“, „Wartung und Support“ und „Betrieb“ ein ganzheitliches Leistungsspektrum zur verantwortlichen Unterstützung bei der Softwareentwicklung an. Über die opcyc GmbH: Die opcyc ist ein Anbieter von Workforce Management-Software. Die Software "opcycWFM" dient der Planung und Steuerung von Kundenservice-Centern. Sie deckt verschiedene Aspekte des Workforce Managements ab, darunter Prognosen, Schichtplanung, operative Steuerung, Zeiterfassung, lohnbezogene Zeitwirtschaft, Berichterstattung und Analyse. Die opcyc GmbH entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einer hochprofitablen Software-Gesellschaft mit einer EBITDA Marge von knapp 65% bei wiederkehrenden Umsätzen von über 90% und einem Jahresumsatz von ca. 1,5 Mio. EUR. Kontakt:

Cedric Balzar

CFO

mVISE AG

Stadttor 1

40219 Düsseldorf

Tel: +49 (211)78 17 80-0

Fax: +49 (211)78 17 80-77

E-Mail: ir@mvise.de

