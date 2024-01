EQS-News: NorCom gewinnt Ausschreibung der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)

EQS-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vertrag

NorCom gewinnt Ausschreibung der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung (HZD)



18.01.2024 / 10:00 CET/CEST

NorCom hat den Zuschlag für eine Ausschreibung der Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) erhalten. Der Vertrag umfasst IT-Unterstützungsleistungen im Bereich MS SQL Services, die NorCom nun im Rahmen von mehreren Projekten übernimmt. Der Zusammenarbeit läuft zunächst über zwei Jahre mit zweimaliger Option auf Verlängerung.



Die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung (HZD) hilft der Landesverwaltung von Hessen, indem sie fortschrittliche, hochwertige, zuverlässige und wettbewerbsfähige IT-Lösungen bereitstellt. Microsoft SQL Server wird auch für die Datenhaltung verwendet. In diesem Bereich unterstützt NorCom bei der Verwaltung von MS SQL Server-Plattformen, um Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, Leistung, Authentizität, Fehlerverträglichkeit/Resilienz, Wirtschaftlichkeit, Transparenz und Revisionssicherheit zu gewährleisten. Weiter führt NorCom Datenbank-Migrationen durch und übernimmt die Einführung neuer Datenbank-Technologien und -Versionen.



Von zentraler Bedeutung sind aufgrund der wichtigen Rolle der unterstützten landes- und bundesweiten Verfahren insbesondere Ausfallsicherheit, Skalierbarkeit sowie die schnelle Behebung von Zwischenfällen und IT-Sicherheit.



„Wir freuen uns über die Beauftragung durch die HZD. Damit stärken wir unsere Positionierung als innovativer IT-Lösungsanbieter der öffentlichen Verwaltung: Mit uns können Behörden zukunftsweisende Projekte umsetzen“, kommentiert Wolfgang Schröter, Geschäftsführer der NorCom, die Zuschlagserteilung.



Kontakt:

NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA

Gabelsbergerstraße 4

80333 München

Telefon: 089-93948-0

E-Mail: aktie@norcom.de

