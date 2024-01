PayPal - Ist das der erhoffte Befreiungsschlag?

Die Technologierally des Jahres 2023 ging an der PayPal-Aktie vollständig vorbei. Vielmehr musste das Papier im Verlauf der vergangenen 12 Monate mehrfach neue Verlaufstief hinnehmen – zuletzt im Herbst bei 50,25 USD. Aktuell befindet sich der Titel aber an einer interessanten charttechnischen Schwelle, um diese Negativspirale zu durchbrechen. Als solche definieren wir die Kombination aus der 38-Wochen-Linie und dem Abwärtstrend seit 2022 (akt. bei 61,89/61,93 USD). Der Befreiungsschlag der abgelaufenen Woche weckt nun Hoffnungen, dass das Jahr 2024 deutlich besser verlaufen wird als die Vorjahre. Das Hoch vom Sommer 2023 bei 76,54 USD definiert nun ein erstes Erholungsziel. Weitere Widerstände lauern beispielswese bei rund 80 USD. Die grundsätzlichen Trendwendeambitionen untermauert zudem der Quartalschart des Technologietitels, wo per Ende vergangenen Jahres ein klassisches „Hammer“-Umkehrmuster aus der Candlestickanalyse vorliegt. Als Absicherung bietet sich im Ausbruchsfall das jüngste Wochentief – gleichbedeutend mit dem bisherigen Jahrestief – bei 56,47 USD an.

PayPal (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart PayPal

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

