ServiceNow - Mit neuem Allzeithoch!

Auch abseits des Themas “Künstliche Intelligenz“ gibt es derzeit im Technologiesektor spannende Einzelwerte. Ein Vertreter aus dieser Zunft stellt die ServiceNow-Aktie dar. Nach einigen Wochen seitwärts ist das Papier in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Lohn der Mühen ist der Sprung über das alte Rekordhoch vom November 2021 bei 707,60 USD. Der Vorstoß in „uncharted territory“ erfolgt mit einer hohen Relativen Stärke, wodurch das Risiko eines Fehlausbruchs reduziert wird. Aus der im Herbst vervollständigten Korrekturflagge ergibt sich ein rechnerisches Kursziel von rund 870 USD. Wenn Anlegerinnen und Anleger die Kursentwicklung der letzten drei Jahre als große Schiebezone interpretieren (siehe Chart), dann ist langfristig sogar noch ein größerer Anstieg möglich. Auf dem Weg in diese Region markieren die 138,2%-Fibonacci-Projektion bzw. das 161,8%-Pendant der 2022er-Korrektur bei 849,17/936,63 USD nennenswerte Etappenziele. Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, sollte die ServiceNow-Aktie in Zukunft nicht mehr unter das bisherige Jahrestief bei 671,22 USD zurückfallen.

ServiceNow (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart ServiceNow

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

