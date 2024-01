Trading-Chance Nordex: Chance auf den Turnaround

Werbung

Der Weg zurück in die Gewinnzone ist steinig, aber die jüngsten, im November vorgelegten Ergebnisse zu den ersten drei Quartalen zeigen, dass Nordex bereits unterwegs ist, dieses Ziel zu erreichen. Die Geister scheiden sich unter den Analysten zwar, wann das gelingt und wie stark die Gewinne mittelfristig ausfallen könnten. Aber während die Aktie zuletzt immer weiter fiel, nahm die Zahl der optimistischen Experten zu … und jetzt könnte auch die Aktie drehen.

Als das Bankhaus Metzler die Aktie des Windkraftanlagenbauers Nordex zu Wochenbeginn von „Kaufen“ auf „Halten“ nach unten stufte und das Kursziel erheblich von zuvor 14,50 auf nur noch 9,10 Euro senkte, schien es, als würden die Pessimisten in Sachen Gewinn-Turnaround damit ihre Bestätigung erhalten. Die Aktie sackte weiter ab, erreichte mit 8,616 Euro den tiefsten Stand seit Oktober 2022. Aber es gelang, die Verluste am Montag deutlich zu reduzieren, und heute, am Dienstag, stellt Nordex am frühen Nachmittag des Tagesgewinner im TecDAX und liegt in der MDAX-Gewinnerliste auf Platz 2. Der Grund:

Die Mehrheit der Analysten ist bullisch … und deren Kursziele wären höchst lukrativ

Die negative Einschätzung von Metzler spiegelt keineswegs die Gesamtsicht der Experten wider. Die im Januar neu vergebenen oder bestätigten Kursziele der Deutschen Bank (14,50 Euro, Kaufen) und von Jefferies (17,00 Euro, Kaufen) lagen weitaus höher. Und erst heute kam Goldman Sachs und nahm die Einschätzung von „Neutral“ auf „Kaufen“ mit Kursziel 15,00 Euro nach oben. Der Kurs reagierte … und man könnte vermuten, dass das bärische Lager so langsam einen schwer zu haltenden Stand hat.

Zumal Nordex gerade erst vergangene Woche einen um 36 Prozent über dem Vorjahr liegenden Auftragseingang für das Gesamtjahr 2023 vermeldete. Gut möglich also, dass sich die Schere zwischen dem Weg des Unternehmens zurück in die schwarzen Zahlen und dem bis gestern noch ewig scheinenden Abwärtstrend kurzfristig zu schließen beginnt.

Ein „Morning Star“ ist in Arbeit

Aus chart- und markttechnischer Sicht hätte Nordex auf jeden Fall Potenzial. Zwar dürfte es nicht so leicht gelingen, die beiden mittelfristigen Abwärtstrendlinien, derzeit bei 10,40 und 10,55 Euro, zu überwinden. Aber dass die Aktie jetzt wieder über die zuvor als Support nicht gehaltene Zone 9,33/9,44 Euro zurücklief, ist ein positives Signal, zumal:

Quelle: marketmaker pp4

Die rote Kerze des vergangenen Freitags, der Doji des Montags und die aktuelle weiße Kerze bilden, wenn sich das Plus bis zum heutigen Handelsende hält, einen potenziell bullischen „Morning Star“, der, wenn Nordex auch am Mittwoch weiter Boden gutmacht, als Signal bestätigt würde. Dass der Druck nachlässt und die Käufer zurückkommen, kaum dass die Abrechnung der Januar-Optionen am vergangenen Freitag absolviert war, ist ebenfalls eine Chance dahingehend, dass das bärische Lager von der Aktie vermehrt ablässt und die Käufer sich die Kontrolle zurückholen könnten.

Mit einem Long-Trade auf eine erfolgreiche Bodenbildung setzen

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten HSBC vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 6,142 Euro, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,72. Den Stop Loss würden wir bei 8,35 Euro in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 2,20 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Nordex lautet HG3YSE.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 10,40 Euro, 10,55 Euro, 10,91 Euro, 11,37 Euro, 12,38 Euro

Unterstützungen: 9,44 Euro, 9,33 Euro, 8,62 Euro

Knock-Out Zertifikat Long auf Nordex

Basiswert Nordex WKN HG3YSE ISIN DE000HG3YSE2 Basispreis 6,142 Euro K.O.-Schwelle 6,142 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent HSBC Hebel 2,72 Stop Loss Zertifikat 2,20 Euro

