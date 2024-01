ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt SAP auf 'Add' - Ziel 140 Euro

MÜNCHEN (dpa-AFX Broker) - Die Baader Bank hat die Einstufung für SAP nach Quartalszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Das Schlussquartal des Softwareherstellers sei auf operativer Ebene besser ausgefallen als am Markt gedacht, die Wachstumsziele für 2024 lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Fokus liege nun auf der neuen Berechnung der Gewinne und dem angekündigten Restrukturierungsprogramm./ajx/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.01.2024 / 07:15 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

