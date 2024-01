GNW-Adhoc: Robex gibt oberes Ende der Produktionsprognose bekannt

^QUEBEC CITY, Jan. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc. (TSXV: RBX)

(?Robex" oder das ?Unternehmen") freut sich, eine Produktion von 51.827 Unzen (?oz") bekannt zu geben, womit das obere Ende der Prognose von 48.000 oz bis 52.000 oz erreicht wurde. Höhepunkte des Unternehmens im 4. Quartal 2023 * Goldproduktion von 14.307 Unzen Gold im 4. Quartal 2023, ein Anstieg um 28 % im Vergleich zu 11.253 Unzen im 4. Quartal 2022 * Verarbeitete 543.242 Tonnen Erz mit einem Goldgehalt von 0,94 Gramm pro Tonne (?g/t"), eine Steigerung der verarbeiteten Erzmenge um 5 % im Vergleich zum 4. Quartal 2022 * Goldgewinnung von 87,5 %, ein Rückgang um 1,9 % im Vergleich zum 4. Quartal 2022 Höhepunkte des Unternehmens im Jahr 2023 * Goldproduktion von 51.826 Unzen, ein Anstieg der Produktion um 11 % im Vergleich zu 2022 und Erreichen des oberen Endes der Prognose von 48.000 Unzen bis 52.000 Unzen * Verarbeitete 2.224.890 Tonnen Erz mit einem Goldgehalt von 0,81 g/t, eine Steigerung der verarbeiteten Erzmenge um 10 % im Vergleich zu 2022 * Goldgewinnung von 89,5 %, ein Anstieg um 1,0 % im Vergleich zu 2022 * Goldverkäufe von 51.184 Unzen, ein Anstieg um 7 % im Vergleich zu 2022 * 4,0 Millionen Arbeitsstunden ohne Arbeitsunfälle mit Ausfallzeiten in der gesamten Gruppe Daniel Marini, COO, kommentierte dies wie folgt: ?Wir sind sehr zufrieden mit unserer Leistung, insbesondere mit dem vierten Quartal, das das stärkste in diesem Jahr war. Ich möchte unserem Team dafür danken, dass es die Produktionsziele unter Beibehaltung eines hohen Sicherheitsstandards und mit sehr ermutigenden Ergebnissen auch im Bereich ESG erreicht hat. Wir haben nun Mali und Guinea in eine Reihe von KPIs integriert und freuen uns auf das Jahr 2024. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass für Robex die Rekorde von heute die Durchschnittswerte von morgen sind." Über Robex Resources Inc. Robex ist ein westafrikanisches Goldproduktions- und Erschließungsunternehmen mit mehreren Standorten und kurzfristigem Explorationspotenzial. Das Unternehmen engagiert sich für eine sichere, vielfältige und verantwortungsvolle Geschäftstätigkeit in den Ländern, in denen es tätig ist, um nachhaltiges Wachstum zu fördern. Das Unternehmen betreibt seit 2017 die Nampala-Mine in Mali und treibt das Kiniero-Goldprojekt in Guinea voran. Robex wird von zwei strategischen Anteilseignern unterstützt und hat das Ziel, ein führender Goldproduzent in Westafrika zu werden. Weitere Informationen ROBEX RESOURCES INC. FINANCIAL COMMUNICATIONS RENMARK INC. Aurélien Bonneviot Chief Executive Officer Robert Thaemlitz Stanislas Prunier Account Manager Investor Relations and Corporate Development +1 416 644-2020 oder +1 212 812-7680 +1 581 741-7421 E-Mail: rthaemlitz@renmarkfinancial.com E-Mail:investor@robexgold.com (mailto:rthaemlitz@renmarkfinancial.com (mailto:investor@robexgold.com) ) www.robexgold.com www.renmarkfinancial.com (http://www.robexgold.com) (http://www.renmarkfinancial.com) Zukunftsgerichtete Aussage Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten ?zukunftsgerichtete Aussagen" und ?zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (hierin als ?zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Abgesehen von Aussagen über historische Fakten stellen bestimmte hierin enthaltene Informationen zukunftsgerichtete Aussagen dar, zu denen unter anderem Aussagen in Bezug auf Folgendes gehören: die potenzielle Erschließung und Ausbeutung der Lagerstätte Mansounia Central oder des Kiniero-Projekts sowie der bestehenden Mineralgrundstücke und des Geschäftsplans des Unternehmens, einschließlich des Abschlusses von Machbarkeitsstudien oder des Treffens von Produktionsentscheidungen in Bezug auf diese; die zukünftige finanzielle oder betriebliche Leistung des Unternehmens, der Lagerstätte Mansounia Central und des Kiniero-Projekts; die Ergebnisse der bisher durchgeführten Arbeiten; die Realisierung von Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen; die Erschließung, die betrieblichen und wirtschaftlichen Ergebnisse von Vormachbarkeitsstudien, die für die Lagerstätte Mansounia Central durchgeführt werden oder nicht, einschließlich Cashflows, Ertragspotenzial, Potenzial für eine stufenweise Erschließung, Kapitalausgaben, Erschließungskosten und deren zeitliche Planung, Abbauraten, Lebensdauer der Mine und Kostenschätzungen; Größe oder Qualität der Mineralvorkommen; voraussichtliche Weiterentwicklung des Kiniero-Projekts einschließlich Minenplan; Explorationsausgaben, Kosten und Zeitplan für die Erschließung neuer Vorkommen; Explorationspotenzial und -möglichkeiten bei der Lagerstätte Mansounia Central; Kosten und Zeitplan für zukünftige Explorationen; Abschluss und Zeitplan für zukünftige Erschließungsstudien; Schätzungen der metallurgischen Gewinnungsraten; voraussichtliche Fortschritte der Lagerstätte Mansounia Central, des Kiniero- Projekts und künftige Explorationsaussichten; der Bedarf an zusätzlichem Kapital; der künftige Metallpreis; die staatliche Regulierung von Bergbaubetrieben; Umweltrisiken; der Zeitplan und das mögliche Ergebnis von anhängigen behördlichen Angelegenheiten; die Realisierung der erwarteten Wirtschaftlichkeit der Lagerstätte Mansounia Central und des Kiniero-Projekts; und das künftige Wachstumspotenzial der Lagerstätte Mansounia Central. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig an der Verwendung von Worten wie ?können", ?werden", ?könnten", ?würden", ?antizipieren", ?glauben", ?erwarten", ?beabsichtigen", ?potenziell", ?schätzen", ?budgetieren", ?geplant", ?planen", ?vorsehen", ?prognostizieren", ?Ziele" und ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf einer Reihe von Faktoren und Annahmen, die von der Geschäftsleitung getroffen und zum Zeitpunkt der Bereitstellung dieser Informationen als angemessen angesehen werden. Zu den Annahmen und Faktoren zählen: die Fähigkeit des Unternehmens, seine geplanten Explorationsprogramme abzuschließen; das Ausbleiben widriger Umstände beim Kiniero-Projekt oder bei der Lagerstätte Mansounia Central; keine unvorhergesehenen betrieblichen Verzögerungen; keine wesentlichen Verzögerungen bei der Erlangung der erforderlichen Genehmigungen; der Goldpreis, der auf einem Niveau bleibt, das die Lagerstätte Mansounia Central und das Kiniero-Projekt wirtschaftlich macht; die Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin das erforderliche Kapital zur Finanzierung des Betriebs und zur Tilgung kurzfristiger Verbindlichkeiten aufzubringen; und die Fähigkeit, die Mineralressourcen- und Mineralreservenschätzungen zu realisieren. Zukunftsgerichtete Aussagen sind notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächliche Leistung und die Finanzergebnisse in zukünftigen Zeiträumen erheblich von den Prognosen der zukünftigen Leistung oder des Ergebnisses abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche und wettbewerbliche Unwägbarkeiten; die tatsächlichen Ergebnisse laufender und zukünftiger Explorationsaktivitäten; geopolitische Risiken, politische Risiken, die mit dem Bergbau in Entwicklungsländern verbunden sind; Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; das Eintreffen verschiedener erwarteter Kostenschätzungen; Vorteile des Einsatzes bestimmter Technologien; Änderungen von Projektparametern und/oder wirtschaftlichen Bewertungen im Zuge der weiteren Verfeinerung von Plänen; zukünftige Metallpreise; mögliche Schwankungen des Mineralgehalts oder der Gewinnungsraten; das Risiko, dass die tatsächlichen Kosten die geschätzten Kosten übersteigen; geologische, bergbau- und explorationstechnische Probleme; Versagen von Anlagen, Ausrüstungen oder Prozessen, die nicht wie erwartet funktionieren; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbauindustrie; Verzögerungen bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen oder Finanzierungen; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung (einschließlich der Risiken, die mit der Erlangung der erforderlichen Lizenzen, Genehmigungen und Zulassungen durch die Behörden verbunden sind); Eigentumsrechte; die Auswirkungen von COVID-19 auf die zeitliche Planung von Explorations- und Erschließungsarbeiten und die Fähigkeit des Managements, die vorgenannten Faktoren und Risiken vorherzusehen und zu bewältigen. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Den Lesern wird empfohlen, die Risikofaktoren zur Kenntnis zu nehmen und zu berücksichtigen, die in den Offenlegungsdokumenten des Unternehmens offengelegt werden. Um eine vollständigere Diskussion dieser Risikofaktoren und ihrer potenziellen Auswirkungen zu erhalten, können Sie auf das Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com zugreifen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen oder Robex sogar Vorteile bringen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sollen den Anlegern helfen, die Pläne, Zielsetzungen und Ziele des Unternehmens zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen, und der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Bitte beachten Sie den Abschnitt ?Risikofaktoren" des jährlichen Informationsformulars des Unternehmens für das am 31. Dezember 2022 endende Geschäftsjahr vom 28. April 2023 sowie den Abschnitt ?Risiken und Unsicherheiten" der Diskussion und Analyse des Managements vom April 28. 2023 für die am 31. Dezember 2022 und 31. Dezember 2021 endenden Geschäftsjahre sowie die Diskussion und Analyse des Managements des Unternehmens vom 28. August 2023 für die am 30. Juni 2023 und 30. Juni 2022 endenden Sechsmonatszeiträume, die alle elektronisch auf SEDAR unter www.sedar.com (http://www.sedar.com/) verfügbar sind. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diese Warnhinweise eingeschränkt. Weder TSX Venture Exchange noch ihre Regulierungs-Serviceanbieter (entsprechend der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien von TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. °