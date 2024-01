IRW-News: MAG Silver Corp.: MAG kündigt Produktion von Juanicipio für das Q4 und 2023 an

IRW-PRESS: MAG Silver Corp.: MAG kündigt Produktion von Juanicipio für das Q4 und 2023 an

24. Januar 2024, Vancouver, B.C. MAG Silver Corp. (TSX / NYSE American: MAG) ("MAG" oder "MAG Silver") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mag-silver-corp/ - meldet die Produktion von Juanicipio (56 % / 44 % Fresnillo plc ("Fresnillo") bzw. MAG) für das vierte Quartal ("Q4") und das Jahr bis 31. Dezember 2023.

Q4 Höhepunkte

- Solide Verarbeitungsleistung: Juanicipio verarbeitete im 4. Quartal 346.766 Tonnen mineralisiertes Material, gegenüber 322.249 Tonnen im 3. Quartal, was die laufenden Bemühungen zur Produktionssteigerung und Betriebsoptimierung widerspiegelt.

- Robuste Produktion: Juanicipio produzierte im 4. Quartal 4,5 Millionen Unzen Silber und 10.591 Unzen Gold,

- Starke Gehalte: Der durchschnittliche Silberhauptgehalt lag im Quartal bei 467 Gramm pro Tonne (g/t") und damit geringfügig niedriger als im Vorquartal, was jedoch durch höhere Gold- und Basismetallgehalte ausgeglichen wurde. Dies ist ein weiterer Beweis für den hochgradigen Charakter der Lagerstätte Juanicipio.

- Optionalität beibehalten: Juanicipio nutzte weiterhin die verfügbare Mühlenkapazität in der Anlage Saucito (zu 100 % im Besitz von Fresnillo), um die Verarbeitungsraten während der Wartungsarbeiten aufrechtzuerhalten. Ungefähr 5 % des im 4. Quartal verarbeiteten Materials wurde in der Anlage Saucito verarbeitet.

Höhepunkte des Jahres 2023

- Wachstum der Verarbeitung: Juanicipio verarbeitete im Jahr 2023 insgesamt 1.268.756 Tonnen mineralisiertes Material, was die Erwartungen übertraf und die Prognose für das Erreichen der Nennleistung im dritten Quartal 2023 erfüllte. Beständiges Verarbeitungswachstum von Quartal zu Quartal spiegelt das Engagement für die Ausweitung des Betriebs wider.

- Rekordproduktion: Juanicipio produzierte im Jahr 2023 16,8 Millionen Unzen Silber und 36.732 Unzen Gold, eine solide Leistung in seinem Eröffnungs- und Hochlaufjahr.

- Beständigkeit: Der durchschnittliche Silberkopfgehalt für das Jahr betrug 472 g/t, was die bemerkenswerte Beständigkeit der Lagerstätte Juanicipio belegt und ihre Position als eine der hochgradigsten Silberminen der Welt festigt.

Wie MAG vom Projektbetreiber Fresnillo berichtet wurde, stiegen die Abbauraten im Laufe des Quartals weiter an und unterstützten die erhöhte Verarbeitungsrate von 346.766 Tonnen mineralisierten Materials in den Anlagen Juanicipio und Saucito. Der durchschnittliche Silberhauptgehalt für das Quartal betrug 467 g/t und lag damit geringfügig unter dem des Vorquartals, da der Abbau mit niedrigeren Gehalten fortgesetzt wurde. Dies wurde durch einen höheren Durchsatz gemildert, was zu vorläufigen Produktionsschätzungen für das Quartal (vor Anpassungen aufgrund von Abnahmeverträgen) von 4,5 Millionen Unzen Silber und 10.591 Unzen Gold führte. Juanicipio produzierte in diesem Jahr 16,8 Millionen Unzen Silber und 36.732 Unzen Gold. MAG wird seine umfassenden Finanz- und Betriebsergebnisse voraussichtlich am 19. März 2023 veröffentlichen.

Höhepunkte der Produktion im Vergleich (auf 100%-Basis):

Q4 2023* Q3 2023* % Chg Q4 2022^ % Chg GJ 2023** GJ 2022^ % Chg

Verarbeitete Tonnagen t 346,766 322,249 7.6% 165,786 109.2% 1,268,756 646,148 96.4%

Kopfnoten

Silber g/t 467 523 -10.7% 415 12.5% 472 520 -9.2%

Gold g/t 1.37 1.32 3.8% 1.31 4.6% 1.27 1.39 -8.6%

Blei % 1.3 1.3 0.0% 0.8 62.5% 1.1 0.9 22.2%

Zink % 2.4 2.3 4.3% 1.6 50.0% 2.1 1.7 23.5%

Produktion

Silber koz 4,505 4,782 -5.8% 1,861 142.1% 16,813 9,250 81.8%

Gold oz 10,591 9,444 12.1% 5,393 96.4% 36,732 22,252 65.1%

Blei1 klb 9,189 8,467 8.5% 2,547 260.8% 28,353 10,846 161.4%

Zink2 klb 15,086 12,704 18.8% 4,405 242.5% 44,754 17,798 151.4%

* Einschließlich des in den Aufbereitungsanlagen Saucito und Juanicipio verarbeiteten Materials.

** Einschließlich Material, das in den Aufbereitungsanlagen von Fresnillo, Saucito und Juanicipio verarbeitet wird.

Material, das ausschließlich in den Aufbereitungsanlagen von Fresnillo und Saucito verarbeitet wird. 1 Zurückgewonnenes Blei zu Bleikonzentrat. 2 Zurückgewonnenes Zink zu Zinkkonzentrat. "Das vierte Quartal stellt das vierte aufeinanderfolgende Quartal mit betrieblichen Fortschritten und Leistungssteigerungen bei Juanicipio dar, mit einem kontinuierlichen und beständigen Aufwärtstrend bei den vierteljährlichen Abbau- und Verarbeitungsraten", sagte George Paspalas, President und CEO von MAG Silver. "Unser Fokus liegt weiterhin auf der kontinuierlichen Optimierung, während wir unsere Strategie der kostengünstigen Silberproduktion, der Generierung eines robusten zurechenbaren freien Cashflows und der sorgfältigen Exploration zur Erweiterung des Metallinventars dieses sehr aussichtsreichen Grundstücks weiter umsetzen." Qualifizierte Person: Alle wissenschaftlichen oder technischen Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf Informationen, die von oder unter der Aufsicht von Gary Methven, P.Eng., der eine "qualifizierte Person" im Sinne von National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects ("National Instrument 43-101" oder "NI 43-101") ist, erstellt oder von ihm genehmigt wurden. Herr Methven ist nicht unabhängig, da er Vice President, Technical Services von MAG ist. Über MAG Silver Corp. (www.magsilver.com) MAG Silver Corp. ist ein wachstumsorientiertes kanadisches Explorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung hochgradiger Edelmetallprojekte auf dem amerikanischen Kontinent konzentriert. MAG Silver entwickelt sich durch seine (44 %) Joint-Venture-Beteiligung an der 4.000-Tonnen-pro-Tag-Mine Juanicipio, die von Fresnillo plc (56 %) betrieben wird, zu einem erstklassigen primären Silberbergbauunternehmen. Die Mine befindet sich im Fresnillo Silver Trend in Mexiko, dem weltweit führenden Silberbergbaulager, wo neben der Untertageproduktion und der Verarbeitung von hochgradig mineralisiertem Material auch ein erweitertes Explorationsprogramm durchgeführt wird, das auf mehrere äußerst viel versprechende Ziele abzielt. MAG Silver führt auch mehrphasige Explorationsprogramme auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Deer Trail in Utah und dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Larder in der historisch ertragreichen Region Abitibi in Kanada durch. Für weitere Informationen im Namen von MAG Silver Corp. Kontakt Michael J. Curlook Vizepräsident, Investor Relations und Kommunikation Telefon: (604) 630-1399- Gebührenfrei: (866) 630-1399 Website: www.magsilver.com E-Mail: info@magsilver.com In Europa: Swiss Resource Capital AG Jochen Staiger & Marc Ollinger info@resource-capital.ch www.resource-capital.ch Weder die Toronto Stock Exchange noch die NYSE American haben die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Pressemitteilung, die von der Geschäftsleitung erstellt wurde, überprüft oder übernehmen die Verantwortung dafür. Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des US Private Securities Litigation Reform Act von 1995 oder als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze betrachtet werden können (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen, die sich auf unsere Erwartungen hinsichtlich des Zeitplans und des Erfolgs des vollständigen Hochfahrens der Mühlenaktivitäten, der vorläufigen Schätzungen bezüglich der Produktion bei Juanicipio für das vierte Quartal und 2023, der Verarbeitungsraten des Erschließungsmaterials, der zukünftigen Mineralproduktion und der Ereignisse oder Entwicklungen beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind oft, aber nicht immer, an der Verwendung von Wörtern wie "suchen", "antizipieren", "planen", "fortsetzen", "schätzen", "erwarten", "können", "werden", "projizieren", "vorhersagen", "potenziell", "anvisieren", "beabsichtigen", "könnten", "sollten", "glauben" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen erwartet werden. Obwohl MAG davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind, zählen unter anderem eine nachträgliche Änderung des Ansatzes des Unternehmens in Bezug auf die Vergütung von Führungskräften gegenüber dem von den Aktionären genehmigten Ansatz, das Versäumnis des Unternehmens, von der Toronto Stock Exchange die Genehmigung für die Erneuerung der nicht zugewiesenen Ansprüche im Rahmen der Pläne zu erhalten, Änderungen der geltenden Gesetze, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen, politische Risiken, Währungsrisiken und die Inflation der Kapitalkosten. Darüber hinaus unterliegen zukunftsgerichtete Aussagen verschiedenen Risiken, einschließlich jener Risiken, die in den von MAG Silver bei der Securities Exchange Commission (SEC") und den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen offen gelegt werden. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieses Dokuments, und MAG Silver übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. Es gibt keine Gewissheit, dass zukunftsgerichtete Aussagen eintreffen werden, und Investoren sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Bitte beachten Sie: Anleger werden dringend gebeten, die Angaben in den Jahres- und Quartalsberichten von MAG und anderen öffentlichen Unterlagen, die im Internet unter www.sedar.com und www.sec.gov abrufbar sind, genau zu prüfen. 