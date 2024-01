EQS-News: home24 SE: Marktplatz von home24 wächst auf über 100 Mio. Euro – größte spezialisierte Home & Living-Plattform für Dritthändler in DACH

EQS-News: home24 SE / Schlagwort(e): Sonstiges

home24 SE: Marktplatz von home24 wächst auf über 100 Mio. Euro – größte spezialisierte Home & Living-Plattform für Dritthändler in DACH



25.01.2024 / 13:27 CET/CEST

Außenumsatz bereits über 100 Mio. Euro

Attraktivität des Absatzkanals steigt stetig

Expansion in weitere Marktsegmente geplant BERLIN, 25. Januar 2024 – Die home24 SE verzeichnet mit ihrem hauseigenen Marktplatz ein starkes Wachstum. Der Außenumsatz der Dritthändler belief sich in einem herausfordernden Marktumfeld auf über 100 Mio. Euro innerhalb der letzten zwölf Monate. Somit betreibt home24 den größten spezialisierten Marktplatz im Bereich Home & Living in der DACH-Region. Entscheidende Erfolgsfaktoren für das Wachstum sind zum einen die vollständige Integration der Marktplatzangebote in die home24 Sortimente. Zum anderen die anhaltend hohen Investitionen in die Kundenakquise, auch ganz gezielt für Angebote von Dritthändlern. Hinzu kommt der starke Fokus auf ein überzeugendes Einkaufserlebnis für die Kundschaft. So kann home24 die Stärken seiner Marktposition ausspielen, welche neben der Online-Plattform von den Showrooms sowie den Butlers@home24 Ladengeschäften profitiert. „Der home24 Marktplatz ist inzwischen einer unserer wichtigsten Vertriebskanäle geworden“, betont Philip Kehela, Gründer des Direct-to-Consumer Möbelherstellers Mokebo. „Durch die Teilnahme konnten wir sofort die Reichweite und Vertriebsstärke von home24.de sowie home24.at nutzen, um unsere Sichtbarkeit in beiden Ländern zu erhöhen.“ Für Hersteller und Händler hat home24 damit einen attraktiven Absatzkanal direkt zum Endkunden geschaffen. Und das nach nur 18 Monaten seit dem Launch. „Die Entscheidung für einen kuratierten Marktplatz, bei dem wir uns jedes Produkt vor dem Go-live anschauen, hat eindeutig dazu beigetragen, dass uns unsere Kund:innen auch weiterhin als Spezialisten für Online-Möbelkauf wahrnehmen“, so Tobias van der Linden, Senior Vice President Commercial Platform bei home24. „Unsere Kund:innen schätzen das zusätzliche Angebot in den Kernsortimenten sowie die zunehmende Produktvielfalt in bisher unterrepräsentierten Kategorien“, erklärt van der Linden weiter. „Im Zusammenspiel mit unserem exklusiven Eigenmarken und den attraktiv gepreisten Marktplatzprodukten bauen wir unsere Position als One-Stop-Destination im Bereich Home & Living stetig aus.“ Für dieses Jahr ist eine weitere Expansion des Marktplatzangebots geplant. Um die Kundenbedürfnisse noch besser erfüllen zu können, wird neben dem Marketing sowohl in die technische Optimierung der Plattform als auch in eine Erweiterung der bestehenden und neuen Sortimente investiert. So strebt home24 nach der kürzlichen Eröffnung der Kategorie Tierbedarf als nächstes den Start des Segments Do-it-yourself (DIY) an. Interessierte Händler können sich unter https://www.home24sellerportal.com/ für eine Aufnahme in das Marktplatzprogramm von home24 bewerben. ÜBER HOME24 home24 ist eine führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit weit über 250.000 Home & Living-Produkten in Europa und über 200.000 Artikeln in Lateinamerika bietet home24 eine einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken, Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. Diese kuratierte und breite Auswahl bietet den Kunden ein nachhaltiges Preis-Leistungs-Versprechen. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien. Darüber hinaus ist home24 unter der Marke „Mobly“ in Brasilien tätig. Zur Unternehmensgruppe gehört auch die Lifestyle-Marke Butlers mit rund 100 Filialen in der DACH-Region und ca. weiteren 30 im übrigen Europa. Das Sortiment von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl von Eigenmarken. KONTAKT: marktplatz@home24.de

