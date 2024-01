IBM - Zurück in der Erfolgsspur?

„Tech ist nicht gleich Tech“. Für diese These gilt der Kursverlauf der IBM-Aktie als absolutes Lehrbuchbeispiel, denn „big blue“ notierte lange Zeit auf dem Niveau vom Jahrtausendwechsel. Dennoch gehört der Titel derzeit zu den charttechnisch spannendsten überhaupt (siehe u. a. „HSBC Daily Trading“ vom 19. Dezember). Die große Frage ist, ob das Papier aktuell wachgeküsst wurde. Doch der Reihe nach: Nach dem Bruch des Abwärtstrends seit 2013 (akt. bei 136,53 USD) sowie der Rückeroberung der 200-Monats-Linie (akt. bei 147,06 USD) gelang der Aktie mit dem Spurt über die Marke von 155 USD zuletzt der Abschluss einer riesigen Bodenbildung (siehe Chart). Darüber hinaus kann die Kursentwicklung der letzten zehn Jahre damit als langgezogene Flaggenkonsolidierung interpretiert werden. Verschiedene Chartformationen signalisieren also „grünes Licht“ und lassen langfristig sogar auf ein Wiedersehen mit dem Rekordstand aus dem Jahr 2013 (215,90 USD) hoffen. Auf dem Weg dorthin markiert das 2017er-Hoch bei 182,78 USD ein wichtiges Etappenziel. Als strategische Absicherung auf der Unterseite bietet sich dagegen der oben genannte, langfristige Durchschnitt der letzten 200 Monate an.

IBM (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart IBM

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

