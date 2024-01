LAM RESEARCH - Starke Zahlen

Open End Turbo auf Lam Research - WKN: HS3P85 - ISIN: DE000HS3P855 - Kurs: 1,310 € (HSBC)

Lam Research Corp. - WKN: 869686 - ISIN: US5128071082 - Kurs: 848,640 $ (Nasdaq)

Lam Research übertrifft im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 7,52 USD die Analystenschätzungen von 7,07 USD. Der Umsatz lag mit 3,76 Mrd. USD über den Erwartungen von 3,7 Mrd. USD. Die Aktie reagiert leicht positiv auf die aktuellen Zahlen. Nach einem gestrigen Schlusskurs notiert der Wert aktuell bei 853,14 USD.

Die Aktie von Lam Research befindet sich seit Jahrzehnten in einer langfristigen Rally. Im Januar 2022 markierte die Aktie in Allzeithoch bei 731,85 USD. Dieses Hoch durchbrach der Wert am 11. Dezember 2023 erstmals auf Tagesschlusskursbasis.

In meinem Musterdepot Active Trading halte ich seit 14. Dezember 2023 mittels DE000HS3P855 eine Longposition auf Lam Research. Nach zwei Teilverkäufen halte ich noch eine kleine Restposition. Diese notiert mit 251,35% im Plus. Das Active Trading ist Teil von stock3 Trademate bzw. stock3 Ultimate. Ihr könnt eines der Pakete 14 Tage kostenlos testen.

Nach einem Hoch bei 801,29 USD kam es zu einem Rücksetzer auf das alte Allzeithoch. In den letzten Wochen legte der Aktienkurs deutlich zu. Am Freitag kam es zu einem dynamischen Ausbruch über 801,29 USD. Gestern notierte der Wert im Hoch auf dem aktuellen Allzeithoch bei 858,64 USD.

Kaufwelle kann weitergehen

Die Rally der letzten Tage war sehr stark. Daher würde es wenig verwundern, wenn es zu „Sell on good news“ käme. Dabei könnte die Aktie in den Bereich um 804,16-801,29 USD und damit auf das letzte Zwischenhoch zurückfallen. Eine Ausdehnung in Richtung 772,25 USD wäre auch noch in Ordnung für die Bullen. Anschließend könnte der Wert in Richtung 991 USD klettern.

Ein Rückfall unter 772,25 USD könnte allerdings zu Abgaben bis ca. 731,85-723,25 oder sogar an den EMA200 bei 654,97 USD führen.

Fazit: Die Aufwärtsbewegung ist auf mittelfristige Sicht nicht ausgereizt. Kurzfristig könnte es allerdings zu Gewinnmitnahmen kommen.

Lam Research Corp.

Transparenzhinweis: Die im Artikel vorgestellten Derivate werden durch die Redaktion ausgesucht. Wir arbeiten aber mit ausgewählten Emittenten zusammen, die mit der stock3 AG in einer Geschäftsbeziehung stehen.

Bitte beachte: Der Handel mit Derivaten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann unter Umständen zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.

(© stock3 2024 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)