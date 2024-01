ASML Holding - Achtung: Lieblingsmuster

Bei der ASML-Aktie liegt derzeit eine unserer Lieblingschartkonstellationen vor. Doch der Reihe nach: Die Kursentwicklung seit Anfang 2023 kann mittlerweile als klassische Schiebezone interpretiert werden (siehe Chart). Der Ausbruch aus der Tradingrange zwischen 540 EUR und knapp 700 EUR erfolgte jüngst mit deutlichem Rückenwind seitens verschiedener Indikatoren (z. B. MACD, RSL). Was aber noch wichtiger ist: Das jüngste Aufwärtsgap (690,50 EUR zu 697,60 EUR) unterstreicht die Ambitionen der Bullen zusätzlich. Rein rechnerisch hält der beschriebene Ausbruch ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 150 EUR bereit. An dieser Stelle wird es interessant, denn dieses Kurspotenzial reicht aus, um nachhaltig in „uncharted territory“ jenseits des alten Allzeithochs vom November bei 777,50 EUR vorzustoßen. Im Erfolgsfall bildet die Kursentwicklung der vergangenen drei Jahre eine zweite, größere Schiebezone zwischen 400 EUR und 770 EUR, wodurch übergeordnet genau das verschachtelte Kursmuster entsteht. Bildlich gesprochen, handelt es sich also um eine Situation, in der eine Chartformation ein hinreichendes Potenzial verspricht, um eine zweites Chartmuster zu vervollständigen. Als Absicherung bietet sich indes das o. g. Gap an.

ASML Holding (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart ASML Holding

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

