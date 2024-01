Colgate-Palmolive rechnet mit weiterem Gewinnanstieg

Der US-Konsumgüterkonzern Colgate-Palmolive erwartet nach Zuwächsen im vergangenen Jahr auch 2024 mehr Umsatz und Gewinn. So sollen die Erlöse um ein bis vier Prozent wachsen und das Ergebnis je Aktie im zweistelligen Prozentbereich zulegen, wie der Hersteller von Zahnpasta und Bürsten am Freitag in New York mitteilte. Um Zu- wie Verkäufe von Unternehmensteilen und Wechselkurseinflüsse bereinigt erwartet Colgate ein Umsatzplus von drei bis fünf Prozent. Analysten hatten mit der Mitte der Spanne gerechnet. Die Aktie fiel vorbörslich um 0,8 Prozent.

Im vergangenen Jahr steigerte Colgate die Nettoerlöse um 8,5 Prozent auf rund 19,5 Milliarden US-Dollar (17,9 Mrd Euro). Unter dem Strich stieg der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um 29 Prozent auf 2,3 Milliarden Dollar. Colgate hatte im Jahresverlauf dank Preiserhöhungen mehrfach die eigenen Ziele höher gesteckt.