EQS-News: FUCHS SE wird zum zweiten Mal mit dem „DMG MORI Partner Award 2023“ ausgezeichnet

FUCHS SE wird zum zweiten Mal mit dem „DMG MORI Partner Award 2023“ ausgezeichnet Neben dem renommierten Partner-Award des weltweit führenden Herstellers von Werkzeugmaschinen DMG MORI, feiern beide Unternehmen im aktuellen Jahr 2024 auch das zehnjährige Jubiläum dieser erfolgreichen, wertschätzenden und zukunftsweisenden Partnerschaft. Nach 2021 zeichnete DMG MORI den weltweit größten unabhängigen Anbieter von Schmierstofflösungen, FUCHS SE, zum zweiten Mal mit dem „DMG MORI Partner Award 2023“ aus. FUCHS konnte wiederholt überzeugen durch die langjährige Technologiepartnerschaft im Partnerprogramm DMG MORI Qualified Products (DMQP), das für optimale Fertigungslösungen für Maschinen Komponenten, Peripheriegeräte und Zubehör steht. FUCHS liefert zuverlässig hochwertige und leistungsstarke Schmierstoffe, die exklusiv auf die Bedürfnisse von DMG MORI zugeschnitten sind und leistet damit eine aktive Service- und Vertriebsunterstützung für DMG MORI-Kunden rund um den Globus. Damit werden eine sichere und globale Lieferkette sowie ein nachhaltiger und ganzheitlicher Ansatz im Bereich der Schmierstoffe gewährleistet. Mit großer Freude nahmen FUCHS-Vorstandsvorsitzender Stefan Fuchs, Susanne Heirich, Mitglied der Geschäftsführung der FUCHS LUBRICANTS GERMANY und Global Key Account Manager Jens Tempel den Preis beim „DMG MORI Open House“ am 25. Januar 2024 in Pfronten von DMG MORI Präsident Dr. Masahiko Mori, Alfred Geißler, CEO DMG MORI AG und Timo Rickermann, CPO DMG MORI AG entgegen. „Unser gemeinsames Ziel war und ist es, mit innovativen Produktentwicklungen Maßstäbe im Bereich der Schmierstofflösungen für Werkzeugmaschinen zu setzen. Es ist uns gelungen, dass jeder Schmierstoff in der Maschine maßgeschneidert und perfekt aufeinander abgestimmt ist, was für die Kunden noch mehr Leistung und mehr Nachhaltigkeit bedeutet. Von diesem Anspruch profitieren alle: DMG MORI als führender Werkzeugmaschinenbauer, FUCHS als Schmierstoffhersteller und insbesondere unsere gemeinsamen Kunden. Wir freuen uns sehr über diese besondere Würdigung unserer partnerschaftlichen Zusammenarbeit“, sagte Stefan Fuchs bei der Preisverleihung. Alfred Geißler, Vorstandsvorsitzender der DMG MORI AG nutzte die Gelegenheit der Preisverleihung, um FUCHS zudem für die bereits zehn Jahre währende Zusammenarbeit zu danken: „FUCHS war stets ein wertvoller Partner für uns, mit dem wir Herausforderungen erfolgreich gemeistert und gemeinsame Ziele erreicht haben. Die hochwertigen Schmierstoffe von FUCHS haben dazu beigetragen, unsere Maschinen zuverlässig und reibungslos laufen zu lassen. Im Namen der gesamten DMG MORI Geschäftsführung bedanke ich mich beim FUCHS-Team für die herausragende Zusammenarbeit in der letzten Dekade. Wir freuen uns darauf, diese erfolgreiche Partnerschaft auch in den kommenden Jahren fortzusetzen.“ Gemeinsam weltweit gewachsen Seit 2014 ist FUCHS Technologie-Partner und seit 2019 offizieller Schmierstoff-Partner des Partnerprogrammes DMG MORI Qualified Products (DMQP). Als zertifizierter DMQP-Partner stellt FUCHS auf DMG MORI Maschinen und Prozesse abgestimmte Schmierstoffe, wie bspw. Kühlschmierstoffe, Metallbearbeitungsschmierstoffe, Reiniger und Fette zur Verfügung. Die Technologiepartnerschaft, die die beiden Unternehmen verbindet, begann mit Projekten in China und wurde schrittweise auf weitere Märkte ausgedehnt. Mittlerweile sind die Partner in 41 Ländern weltweit mit Kooperationen aktiv. Gemeinsam entwickeln FUCHS und DMG MORI neue Schmierstofflösungen und -Services für Werkzeugmaschinenanwendungen, um die Digitalisierung von Produktionsprozessen sowie die Zustandsüberwachung von Maschinen und Anlagen voranzubringen. Diese ganzheitlichen Lösungen gewährleisten eine dreifach sichere Lieferkette: Global, lokal und in Zukunft. Mannheim, 26. Januar 2024 FUCHS SE

Über FUCHS

1931 als Familienunternehmen in Mannheim gegründet, ist FUCHS heute der weltweit größte unabhängige Anbieter von innovativen Schmierstofflösungen für nahezu alle Industrien und Anwendungsbereiche. Dabei verfolgen die 6.000 Mitarbeitenden in über 50 Ländern bis heute dasselbe Ziel: die Welt nachhaltig und effizient in Bewegung halten. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, denkt FUCHS in Perfektion und nicht in Standards. Für die Entwicklung individueller Lösungen tritt das Unternehmen in einen intensiven Kundendialog – und ist erfahrener Berater, innovativer Problemlöser und zuverlässiger Teampartner zugleich. Das Hightech-Unternehmen erzielte 2022 einen Umsatz von 3,4 Milliarden Euro an 34 Produktionsstandorten und mit 56 operativen Gesellschaften.

