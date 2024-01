KLA - Einbruch nach Zahlen

KLA Corp. - WKN: 865884 - ISIN: US4824801009 - Kurs: 641,690 $ (Nasdaq)

KLA meldete gestern nachbörslich Zahlen. Diese fielen gut aus. Der Konzern übertraf die Erwartungen der Analysten beim Gewinn je Aktie mit 6,16 USD um 0,27 USD und beim Umsatz mit 2,49 Mrd. USD um 0,04 Mrd. USD. Die erste Reaktion auf diese Zahlen fällt allerdings klar negativ aus. Die Aktie fällt von einem gestrigen Schlusskurs bei 641,69 USD in den ersten Taxen auf 605,27 USD zurück.

Die KLA-Aktie befindet sich in einer sehr langfristigen Rally. Im Januar 2022 kam es zu einem Zwischenhoch bei 459,00 USD. Danach konsolidierte die Aktie in einer bullischen Flagge bis Oktober 2022 auf ein Tief bei 250,20 USD. In der Endphase dieser Konsolidierung fiel der Index sogar knapp aus dieser Flagge nach unten raus. Dieser Rückfall wurde allerdings schnell wettgemacht. Schon im November 2022 erfolgte der Ausbruch aus der Flagge nach oben.

Im Mai 2023 kam es erstmals zu einem Anstieg über das Hoch aus dem Januar 2022 und damit auf ein neues Allzeithoch. Über Zwischenhochs bei 517,29 und 597,10 USD schoss die Aktie gestern auf das aktuelle Rekordhoch bei 658,78 USD nach oben. Dort setzten im gestrigen Handel Gewinnmitnahmen ein. Die aktuellen Taxen führen die Aktie in die Nähe des letzten Zwischenhochs bei 597,43 USD zurück.

Nur ein kleiner Schock?

Bisher ist die Reaktion auf die aktuellen Zahlen nur ein Rücksetzer auf das letzte Zwischenhoch. Der mittelfristige Aufwärtstrend ist nicht im Ansatz gefährdet. Im Idealfall stabilisiert sich die Aktie oberhalb von 597,43 USD wieder und zieht nach einer kurzen Beruhigungsphase wieder auf neue Allzeithochs an. Mögliche Zwischenziele lägen 736,23 USD und 889,23 USD. Ein großes Ziel liegt sogar bei 1.042,22 USD.

Sollte der Wert allerdings unter 597,43 USD abfallen, könnte sich die Konsolidierung in Richtung 517,29 USD ausdehnen. Auch dann wäre der mittelfristige Aufwärtstrend noch intakt.

Fazit: Die Reaktion auf die Zahlen löst einen Rücksetzer aus. Dieser Rücksetzer sollte allerdings den mittelfristigen Aufwärtstrend nicht gefährden.

(© stock3 2024 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)