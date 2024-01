Aktien New York Ausblick: Wenig Bewegung zum Start in ereignisreiche Woche

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach der jüngsten Rekordjagd dürften die US-Börsen am Montag kaum verändert in die neue Woche starten. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsbeginn mit minus 0,06 Prozent auf 38 085 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 deutete sich zuletzt ein Aufschlag von 0,09 Prozent an.

Diese Woche hält für die Anleger ein dicht gepacktes Programm bereit. So steht ziemlich alles an Konjunkturdaten und Ereignissen an, was aus Sicht der Finanzmärkte Rang und Namen hat. Nicht nur werden der ISM-Einkaufsmanagerindex und der monatliche Arbeitsmarktbericht der Regierung erwartet. Auch trifft sich die Notenbank Federal Reserve zu ihrer Zinssitzung.

Auch aus Unternehmenssicht ist die Agenda dicht gedrängt: So legen unter anderem die schwer gewichteten Tech-Konzerne Apple , Microsoft und die Google-Muttergesellschaft Alphabet ihre Geschäftszahlen vor.

Was die allgemeinen globalen Aussichten für Aktien betrifft, so warnte Stratege Andrew Garthwaite von der Bank UBS, dass die Märkte vor einer "schwierigen Phase" stehen, in der die Verlangsamung des Wachstums die Gewinnschätzungen beeinträchtigen könne. Die UBS rechnet nun mit enttäuschenden Erträgen, da die Gewinnmargen durch steigende Löhne und die verzögerten Auswirkungen höherer Zinsen bedroht seien.

Unter den Einzelwerten sackten die Aktien von iRobot im vorbörslichen US-Handel um 17 Prozent ab. Angesichts des Widerstandes der EU-Kommission sagte Amazon die geplante Übernahme des Anbieters von Robotersaugern ab. Die Papiere von Amazon legten leicht zu./la/jha/