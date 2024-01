ROUNDUP: Delivery Hero will Deliveroo-Beteiligung los werden - wohl mit Verlust

BERLIN (dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero will seine Beteiligung am britischen Branchenkollegen Deliveroo abstoßen. Bis zu 68,2 Millionen Deliveroo-Papiere sollen durch ein beschleunigtes Verfahren an institutionelle Investoren verkauft werden, wie der im MDax notierte Konzern am Montag nach Börsenschluss mitteilte.

Auf Basis des Schlusskurses von Deliveroo ergibt sich ein Wert der Beteiligung von gut 83 Millionen britischen Pfund (97,2 Mio Euro). Allerdings sind bei der Platzierung größerer Pakete Abschläge üblich. Eine rund fünfprozentige Beteiligung von Delivery Hero hatte Deliveroo im August 2021 bekannt gegeben. Damals - zum Hoch der Corona-Pandemie, als viele Menschen sich Essen liefern ließen - hatte die Deliveroo-Aktien deutlich mehr gekostet als aktuell.

Der Abschluss der Platzierung werde für den 1. Februar erwartet, hieß es weiter. Anschließend dürften Delivery Hero keine weiteren Anteile an Deliveroo mehr halten. Die Erlöse aus dem Verkauf sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Die in den vergangenen Monaten arg gebeutelte Delivery-Hero-Aktien legten nach diesen Nachrichten auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um gut ein Prozent zu. Auf Xetra hatten sie mit 22,59 Euro geschlossen. Zum Vergleich: Ihr Rekordhoch hatten die Anfang 2021 mit gut 145 Euro markiert. Vor allem ab Ende 2021 war es dann deutlich nach unten gegangen./mis/ck