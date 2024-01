AMD - Werden die Zahlen wie bei Intel enttäuschen?

Advanced Micro Devices Inc. - WKN: 863186 - ISIN: US0079031078 - Kurs: 177,830 $ (Nasdaq)

Analysten erwarten im Schnitt 0,71 USD Gewinn je Aktie, in den vergangenen Quartalen konnte das Unternehmen die Erwartungen mehrmals in Serie übertreffen. Doch das Zünglein an der Waage dürfte der Ausblick sein. In der vergangenen Woche musste Intel seinen Ausblick nach unten korrigieren, was zu Verstimmungen bei den Aktionären und einem Kurssturz von 12 % führte.

Extreme Rallybewegung

Die Aktie befindet sich in einer stark beschleunigten Aufwärtswelle. Hier sind besonders zwei Szenarien interessant: Kommt es zu einem weiteren Kurssprung nach den Zahlen, könnte, damit eine Topbildung im Bereich einer langfristigen Pullbacklinie bei rund 198 USD erfolgen und anschließend eine Abwärtskorrektur an das alte Hoch.

Werden die Zahlen negativ aufgenommen, könnte ein Kurseinbruch an das alte Hoch bei 164,46 oder sogar tief bis 150 - 151 USD zu Einstiegen locken. Anschließend könnte die Aufwärtswelle weiter fortgesetzt werden.

Ein direkter Ausbruch über 200 USD wäre nur ein bullisches Alternativszenario. Im Zuge eines Exzesses auf der Oberseite könnten dann auch schnell Gewinne bis 2018 oder 237 USD folgen. Ein solches Extremszenario wäre im Zuge des steilen Bullenmarktes nicht ungewöhnlich.

Fazit: Eine Menge Vorschusslorbeeren sind mit der steilen Rallybewegung bereits verköstigt. Ob die Aktie noch eine Schippe drauflegen kann, ist offen. Die Volatilität dürfte hoch bleiben und die Chancen auf der Oberseite besser. Allerdings erscheinen Einstiege erst bei Rücksetzern wieder interessant, die Aktie ist im kurzfristigen Bereich deutlich überhitzt.

