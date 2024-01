EQS-Adhoc: Ad hoc: MorphoSys AG gibt vorläufigen Monjuvi-Umsatz und Bruttomarge für 2023 bekannt, veröffentlicht Finanzprognose für 2024 und reduziert finanzielle Verbindlichkeit

EQS-Ad-hoc: MorphoSys AG / Schlagwort(e): Prognose

MorphoSys AG gibt vorläufigen Monjuvi-Umsatz und Bruttomarge für 2023 bekannt, veröffentlicht Finanzprognose für 2024 und reduziert finanzielle Verbindlichkeit



30.01.2024

Planegg/München, 30. Januar 2024

Ad hoc: MorphoSys AG gibt vorläufigen Monjuvi-Umsatz und Bruttomarge für 2023 bekannt, veröffentlicht Finanzprognose für 2024 und reduziert finanzielle Verbindlichkeit

Vorläufiger Monjuvi-Netto-Produktumsatz in den USA im Jahr 2023 in Höhe von 92,0 Mio. US$ (85,0 Mio. €) und vorläufige Monjuvi Bruttomarge von 69%

Erwarteter Monjuvi Netto-Produktumsatzin den USA im Jahr 2024 in der Größenordnung von 80 bis 95 Mio. US$

Erwartete Betriebsausgaben 2024 in der Größenordnung von 350 bis 380 Mio. € und Liquiditätsbedarf 2024 von rund 250 Mio. € (ohne Fremdkapital- und Zinszahlungen)

Vorläufige ungeprüfte finanzielle Verbindlichkeit aus der Kollaboration mit Incyte in Höhe von rund 114 Mio. €, was einer Reduzierung um 112 Mio. € entspricht

Die MorphoSys AG (FSE: MOR; NASDAQ: MOR) gibt heute den vorläufigen Netto-Produktumsatz und die vorläufige Bruttomarge für Monjuvi® (Tafasitamab-cxix) in den USA für das Gesamtjahr 2023 bekannt und veröffentlicht die Finanzprognose für 2024. In diesem Zusammenhang reduziert MorphoSys seine finanzielle Verbindlichkeit aus der Kollaboration mit seinem Partner Incyte und erfasst entsprechende Finanzerträge.

Der vorläufige Netto-Produktumsatz von Monjuvi in den USA beläuft sich auf 24,1 Mio. US$ (22,4 Mio. €) für das vierte Quartal und auf 92,0 Mio. US$ (85,0 Mio. €) für das Gesamtjahr 2023. Die Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2023 werden am 13. März 2024 veröffentlicht. Für das Gesamtjahr 2024 erwartet MorphoSys für Monjuvi in den USA einen Netto-Produktumsatz in der Größenordnung von 80 bis 95 Mio. US$, was der ursprünglichen Prognose des Unternehmens für 2023 entspricht. MorphoSys geht davon aus, dass das potenzielle Wachstum von Monjuvi aus neuen Indikationen stammen wird. Diese neuen Indikationen werden derzeit in zwei Phase 3-Studien untersucht, inMIND (rezidiviertes oder refraktäres follikuläres Lymphom und Marginalzonen-Lymphom) und frontMIND (Erstlinienbehandlung des diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms). Darüber hinaus liegt die vorläufige Bruttomarge für Monjuvi in den USA im Jahr 2023 bei 69%, was durch eine einmalige Abschreibung von Lagerbeständen beeinträchtigt wurde.

Aufgrund der jüngsten Umsatzerwartungen für Monjuvi reduziert sich die Bilanzposition "Finanzielle Verbindlichkeiten aus Kollaborationen" von 226 Mio. € (Stand: 30. September 2023) auf rund 114 Mio. € (Stand: 31. Dezember 2023; ungeprüft). Die Differenz zwischen den beiden Beträgen wird in den Finanzerträgen erfasst. Der Saldo in der Position "Finanzielle Verbindlichkeiten aus Kollaborationen" spiegelt eine buchhalterische Betrachtung der erwarteten zukünftigen Gewinne aus den Netto-Produktverkäufen von Monjuvi in den USA zur Behandlung des rezidivierten oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms wider, die Incyte geschuldet werden. Diese Verringerung des Postens "Finanzielle Verbindlichkeiten aus Kollaborationen" hat keine Auswirkungen auf die liquiden Mittel oder den Cash Runway. Die potenziellen neuen Indikationen von Monjuvi sind nicht und werden zukünftig nicht in der Position "Finanzielle Verbindlichkeiten aus Kooperationen" erfasst.

Da alle klinischen Phase 3-Programme von MorphoSys nun vollständig rekrutiert sind und weitere Maßnahmen zur Kostenoptimierung geplant sind, werden die Betriebskosten von MorphoSys im Jahr 2024 voraussichtlich niedriger ausfallen als im Jahr 2023. Infolgedessen rechnet das Unternehmen für das Jahr 2024 mit einem Liquiditätsbedarf von etwa 250 Millionen Euro (ohne Fremdkapital- und Zinszahlungen).

Finanz-Prognose für das Gesamtjahr 2024:

Finanzprognose 2024 Einblicke

Finanzprognose 2024 Monjuvi Netto-Produktumsatz in den USA 80 bis 95 Mio. US$ Die Umsätze mit Monjuvi U.S. werden zu 100 % in der Gewinn- und Verlustrechnung von MorphoSys verbucht und der Gewinn/Verlust wird je zur Hälfte zwischen MorphoSys und Incyte aufgeteilt. Aufwendungen für Forschung und Entwicklung (F&E) 210 bis 225 Mio. € Die Forschungs- und Entwicklungskosten werden 2024 aufgrund der vollständigen Rekrutierung der Phase 3-Studien und durch Maßnahmen zur Kostenoptimierung voraussichtlich niedriger ausfallen als 2023. Aufwendungen für Vertrieb, Verwaltung und Allgemeines 140 bis 155 Mio. € 45 % bis 50 % der mittleren Aufwendungen für Vertrieb, Verwaltung und Allgemeines repräsentieren Vertriebskosten von Monjuvi in den USA, die zu 100 % in der Gewinn- und Verlustrechnung von MorphoSys verbucht werden. Incyte erstattet MorphoSys die Hälfte dieser Vertriebskosten.

Zusätzliche Informationen zur Finanzprognose 2024:

Die Tremfya-Tantiemen werden weiterhin als Umsatzerlöse ohne Umsatzkosten in der Gewinn- und-Verlust-Rechnung von MorphoSys ausgewiesen. Diese Tantiemen werden MorphoSys jedoch keine liquiden Mittel zuführen, da 100% der Tantiemen an Royalty Pharma weitergeleitet werden.

MorphoSys geht davon aus, Tantiemen für Minjuvi ® -Verkäufe außerhalb der USA zu erhalten.

-Verkäufe außerhalb der USA zu erhalten. MorphoSys erwartet keine wesentlichen zahlungswirksamen Umsätze aus Meilensteinzahlungen im Jahr 2024.

MorphoSys rechnet mit Verkäufen von kommerziellem und klinischem Material von Tafasitamab außerhalb der USA an seinen Partner Incyte. Die Erlöse aus diesen Lieferungen werden in der Gewinn- und-Verlust-Rechnung von MorphoSys in der Kategorie "Lizenzen, Meilensteine und Sonstiges" ausgewiesen. Diese Verkäufe führen zu einem Bruttogewinn/einer Bruttomarge von Null. Daher gibt MorphoSys für diese Umsätze keine Prognose ab.

