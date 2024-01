EQS-News: beaconsmind Gruppe unterstützt einen der größten Pflegeheimbetreiber Deutschlands bei weiterer Digitalisierung

EQS-News: beaconsmind AG / Schlagwort(e): Sonstiges

beaconsmind Gruppe unterstützt einen der größten Pflegeheimbetreiber Deutschlands bei weiterer Digitalisierung



30.01.2024 / 09:02 CET/CEST

beaconsmind Gruppe unterstützt einen der größten Pflegeheimbetreiber Deutschlands bei weiterer Digitalisierung Einsatz von FREDERIX CloudWiFi für flächendeckendes WLAN in 15 Pflegeheimen von Vitanas

Upselling bei einem bestehenden Kunden, was die neu integrierte Produktstrategie validiert

Kundenprojekt ist für beaconsmind Gruppe mit einem Umsatzvolumen von 1 Mio. Euro verbunden Zürich, Schweiz – 30. Januar 2024 – Die beaconsmind Gruppe (ISIN: CH0451123589 – Ticker: MLBMD), ein führender SaaS-Anbieter im Bereich standortbezogenes Marketing (LBM) und Analytics, verzeichnet weiterhin eine starke Nachfrage nach ihren Software/SaaS- und Infrastruktur-Lösungen. Die Gesellschaft baut ihre bisherige Zusammenarbeit mit der Vitanas Gruppe («Vitanas»), einen der größten privaten Pflegeheimbetreiber Deutschlands, weiter aus. Die beaconsmind Gruppe führt an 15 Standorten von Vitanas mit insgesamt rund 2.500 Pflegeplätzen ihre Cloudlösung FREDERIX CloudWiFi für flächendeckendes WLAN ein. Die beaconsmind Gruppe setzt dabei mit ihren WLAN-Lösungen auf vorhandene Telefon- und Fernsehverkabelung auf, die als Computernetzwerk genutzt werden. Hierdurch können der Montageaufwand und die Kosten erheblich reduziert werden. Mit FREDERIX CloudWiFi kann Vitanas eine beliebige Anzahl an Standorten und Hotspots verwalten, Nutzungsstatistiken erstellen, auswerten und vergleichen. Der Rollout des Projekts ist für das 2. Quartal 2024 vorgesehen.



Die beaconsmind Gruppe hatte bereits in der Vergangenheit die digitale Pflegedokumentation bei Vitanas an 40 Standorten mitaufgebaut und die Dienstzimmer mit WLAN ausgestattet. Mit ihren Lösungen sorgt die beaconsmind Gruppe dafür, dass Pflegekräfte durch die Synchronisation von Arbeitsgeräten wie Computern und Tablets jederzeit und von überall Zugriff auf wichtige Patientendaten oder Dienstpläne haben. Der Vertragsabschluss hat für die beaconsmind Gruppe ein Gesamtumsatzvolumen von rund 1 Mio. Euro. Jonathan Sauppe, CEO von beaconsmind: «Für die beaconsmind Gruppe ergeben sich durch den neuen Deal spannende Wachstumsmöglichkeiten. Gerade in der Gesundheits- und Pflegeversorgung ist der Nachholbedarf bei der Digitalisierung hoch. Mit unseren Lösungen ermöglichen wir flächendeckenden Zugang zu WLAN für Besucher, Bewohner und alle Mitarbeiter. Wir sehen auch in weiteren Bereichen wie Wohnen, Retail oder Gastronomie erhebliche Umsatzpotenziale und Anküpfungspunkte für den Einsatz von Lösungen aus dem Portfolio der beaconsmind Gruppe.» Über die beaconsmind Gruppe Gegründet in der Schweiz im Jahr 2015, ist die beaconsmind Gruppe führend im Bereich standortbasierter Marketing-Software (LBM), WLAN-Infrastruktursysteme und WLAN-Gast-Hotspots. Wir bedienen Branchen wie Einzelhandelsketten, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und den öffentlichen Sektor. Die Tochtergesellschaften unter dem Dach der beaconsmind Gruppe sind für ihre Expertise in den Bereichen digitale Transformation, standortbasiertes Marketing, Infrastruktur und WLAN-Dienste für SaaS-Kunden bekannt. Durch intelligente, vollständig cloudbasierte Technologien bieten wir unseren Kunden greifbaren Mehrwert und stärken ihre Omnichannel-Strategien für mehr Erfolg. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beaconsmind.com. Kontakt Unternehmen

