Kreise: Bewertung von ChatGPT-Anbieter OpenAI steigt auf 500 Milliarden Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Der ChatGPT-Anbieter OpenAI strebt bei einem möglichen Verkauf von Anteilen offenbar einen deutlichen Anstieg seiner Bewertung an. Dabei sollen Anteile an aktuelle und ehemalige Beschäftigte auf Basis einer Unternehmensbewertung von rund 500 Milliarden US-Dollar gehen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf informierte Personen berichtete. Das wäre für den Vorreiter bei KI-Softwarerobotern ein deutlicher Schritt nach oben von den zuletzt kolportierten 300 Milliarden in einer Finanzierungsrunde mit einem Konsortium um den Großaktionär Softbank . Die Gespräche über den neuen Anteilsverkauf befänden sich in einem frühen Stadium, hieß es im Bericht weiter.

Mit einem Geschäft in dieser Größenordnung würde OpenAI auch wieder am Raumfahrtunternehmen SpaceX aus dem Reich von US-Milliardär Elon Musk vorbeiziehen. Nach einer Bewertung von rund 350 Milliarden Dollar im Rahmen eines Aktienrückkaufs im Dezember war bei dem Raketen- und Satellitenhersteller zuletzt über eine Bewertung von rund 400 Milliarden spekuliert worden.

OpenAI ist als ChatGPT-Erfinder der Vorreiter von Textrobotern und hat auch andere KI-Tools wie etwa für die automatisierte Bild- und Videoerstellung im Angebot. Da das Unternehmen nicht an der Börse notiert ist, ist der Zugang für Investoren begrenzt.

OpenAI ist in einem hart umkämpften Markt aktiv, in dem sich auch große Techkonzerne wie Meta , Microsoft , Google , Amazon und Alibaba tummeln. Microsoft hatte dabei auch in OpenAI investiert. Daneben gibt es viele kleinere Start-ups und viele offene und freie KI-Systeme, die OpenAI Konkurrenz machen könnten./men/mis/jha/